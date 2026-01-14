Přeskočit na obsah
Film

„Du bist Nepela…“ Další film o slavném krasobruslaři Ondreji Nepelovi míří do kin

Kultura

Tvůrci filmu Šampión v těchto dnech představili teaser očekávaného celovečerního snímku o slovenské krasobruslařské legendě. Režíroval ho Jakub Červenka a bude slavnostně uveden na předpremiéře ve Slovenském olympijském domě v Miláně během Zimních olympijských her Miláno – Cortina d’Ampezzo 2026. Do českých kin film vstoupí 9. dubna 2026.

Adam Kubala jako Ondrej Nepela ve filmu Šampión režiséra Jakuba Červenky.
Adam Kubala jako Ondrej Nepela ve filmu Šampión režiséra Jakuba Červenky.
Krátce po životopisném snímku Nepela (2025) s Josefem Trojanem v hlavní roli přichází na plátna snímek Šampión, který se rovněž věnuje silnému osobnímu příběhu Ondreje Nepely. Zaměřuje se na klíčový zlom v jeho kariéře, kde se sportovní triumf střetl s tlakem okolí i politického režimu. Nejde však o komorní drama, ale o dynamický film plný emocí, energie a napětí, vrcholící strhujícím sportovním finále.

Drama dvou důležitých dnů

Děj vypráví příběh mladého sportovce, který po letech reprezentace Československa touží po svobodě. Chce opustit uzavřený svět socialistického režimu a účinkovat v populární krasobruslařské show Holiday on Ice. Během závěrečné přípravy na mistrovství světa bojuje nejen s politickým systémem, ale především sám se sebou. Krátce před rozhodující jízdou ho ochromí strach a jeho trenérka Hilda Múdra (Jana Nagyová) musí najít způsob, jak mu pomoci znovu získat sebedůvěru. Film zároveň naznačuje, proč Ondrej Nepela na známých archivních záběrech z Bratislavy neoslavuje, přestože dosáhl vítězství.

Adam Kubala jako Ondrej Nepela ve filmu Šampión režiséra Jakuba Červenky.
Adama Kubala v roli krasobruslaře Ondreje Nepely a Jana Nagyová jako jeho trenérka ve filmu Šampión režiséra Jakuba Červenky.
Adam Kubala, Jana Nagyová a Jozef Vajda ve snímku Šampión.
Adam Kubala jako Ondrej Nepela ve filmu Šampión režiséra Jakuba Červenky.
Zaostřeno na Nepelu pod tlakem a jeho trenérku

Režisér Jakub Červenka vnímá film jako sondu do nitra hlavní postavy a jeho trenérky Hildy Múdre: „Chceme divákům přiblížit, co znamená být šampiónem ve světě, kde se osobní pravda střetává s tlakem komunistického režimu, veřejnosti i vlastních pochybností.“

V hlavní roli Ondreje Nepely se představí Adam Kubala, postavu trenérky Hildy Múdre ztvárňuje Jana Nagyová, pro kterou jde o mimořádnou hereckou výzvu. „Zahrát paní Hildu Múdru, navíc v jejích původních kostýmech, které nám velkoryse poskytla rodina, pro mě byla nesmírná čest. A o to větší, že by se 1. ledna 2026 dožila sta let,“ uvedla s dojetím herecká představitelka Jana Nagyová, známá především díky roli princezny Arabely.

Ve vedlejších rolích se objeví Martina Jindrová, Miroslav Hanuš, Alexander Bárta, Karel Dobrý a Cyril Dobrý, Roman Luknár, Jozef Vajda a další herecké tváře.

Petr Hanel je začínající filmař a spisovatel, milovník starší tvorby Christophera Nolana a zapálený urbexer. Jeho knižním debutem se stal román O hvězdách víš hovno.
