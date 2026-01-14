„Du bist Nepela…“ Další film o slavném krasobruslaři Ondreji Nepelovi míří do kin

Tvůrci filmu Šampión v těchto dnech představili teaser očekávaného celovečerního snímku o slovenské krasobruslařské legendě. Režíroval ho Jakub Červenka a bude slavnostně uveden na předpremiéře ve Slovenském olympijském domě v Miláně během Zimních olympijských her Miláno – Cortina d’Ampezzo 2026. Do českých kin film vstoupí 9. dubna 2026.
Krátce po životopisném snímku Nepela (2025) s Josefem Trojanem v hlavní roli přichází na plátna snímek Šampión, který se rovněž věnuje silnému osobnímu příběhu Ondreje Nepely. Zaměřuje se na klíčový zlom v jeho kariéře, kde se sportovní triumf střetl s tlakem okolí i politického režimu. Nejde však o komorní drama, ale o dynamický film plný emocí, energie a napětí, vrcholící strhujícím sportovním finále.
Drama dvou důležitých dnů
Děj vypráví příběh mladého sportovce, který po letech reprezentace Československa touží po svobodě. Chce opustit uzavřený svět socialistického režimu a účinkovat v populární krasobruslařské show Holiday on Ice. Během závěrečné přípravy na mistrovství světa bojuje nejen s politickým systémem, ale především sám se sebou. Krátce před rozhodující jízdou ho ochromí strach a jeho trenérka Hilda Múdra (Jana Nagyová) musí najít způsob, jak mu pomoci znovu získat sebedůvěru. Film zároveň naznačuje, proč Ondrej Nepela na známých archivních záběrech z Bratislavy neoslavuje, přestože dosáhl vítězství.
Zaostřeno na Nepelu pod tlakem a jeho trenérku
Režisér Jakub Červenka vnímá film jako sondu do nitra hlavní postavy a jeho trenérky Hildy Múdre: „Chceme divákům přiblížit, co znamená být šampiónem ve světě, kde se osobní pravda střetává s tlakem komunistického režimu, veřejnosti i vlastních pochybností.“
V hlavní roli Ondreje Nepely se představí Adam Kubala, postavu trenérky Hildy Múdre ztvárňuje Jana Nagyová, pro kterou jde o mimořádnou hereckou výzvu. „Zahrát paní Hildu Múdru, navíc v jejích původních kostýmech, které nám velkoryse poskytla rodina, pro mě byla nesmírná čest. A o to větší, že by se 1. ledna 2026 dožila sta let,“ uvedla s dojetím herecká představitelka Jana Nagyová, známá především díky roli princezny Arabely.
Ve vedlejších rolích se objeví Martina Jindrová, Miroslav Hanuš, Alexander Bárta, Karel Dobrý a Cyril Dobrý, Roman Luknár, Jozef Vajda a další herecké tváře.
