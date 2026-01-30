Dokumentární film o Melanii Trumpové kina v JAR nepromítnou. Vztahy jsou napjaté

Kina v Jihoafrické republice (JAR) nebudou promítat dokumentární film Melania o americké první dámě Melanii Trumpové a jejích 20 dnech předcházejících návratu manžela Donalda Trumpa do Bílého domu. Informovala o tom stanice BBC. Snímek má v pátek světovou premiéru. Vztahy mezi Pretoriou a Washingtonem jsou ale od začátku Trumpova druhého prezidentského období napjaté.
"Z důvodu nedávného vývoje jsme se rozhodli, že snímek v zemi neuvedeme," řekl listu The New York Times (NYT) Thobashan Govindarajulu z jihoafrické filmové distribuční společnosti Filmfinity. Jihoafrickému serveru News24 zase uvedl, že důvodem je "současné klima", co přesně to ale znamená, nevysvětlil.
Film o americké první dámě tak v JAR nepropagují stránky žádné velké filmové sítě. Filmfinity dokonce požádala jedno nezávislé kino v Kapském městě, aby dokument nezařadilo do svého programu, píše BBC.
Americká společnost Amazon podle BBC utratila za propagaci filmu 35 milionů dolarů (714,6 milionů Kč) a za práva k filmu 40 milionů dolarů (816,7 milionů Kč).
Americký prezident často viní Pretoriu z genocidy Afrikánců, kteří jsou potomky evropských kolonizátorů, což jihoafrická vláda opakovaně a důrazně odmítla. Loni v květnu Trump konfrontoval prezidenta JAR Cyrila Ramaphosu při setkání v Bílém domě, kde mu předložil falešné důkazy o masovém vraždění. Vztahy mezi oběma zeměmi se ještě více zhoršily, když Trump zakázal JAR účast na summitu velkých ekonomik G20 v Miami na Floridě, který se bude konat letos.
ŽIVĚVenezuelská ropa se otevírá světu, USA zmírňují sankce
Venezuela schválila reformu ropného sektoru, která umožňuje větší zapojení soukromých a zahraničních společností. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v reakci na to uvolnila velkou část sankcí vůči venezuelskému ropnému průmyslu, informovaly agentury Reuters a AP.
„Masivní flotila je na cestě, dochází vám čas.“ Trump znovu hrozí útokem na Írán
„Obří loďstvo právě míří k Íránu,“ hrozil ve středu americký prezident Donald Trump. Ten v posledních dnech znovu stupňuje tlak na islámský režim v Teheránu. Podle analytiků by Trump rád zopakoval úspěch, který se americké armádě povedl ve Venezuele. Od útoku ho ovšem odrazují američtí spojenci v regionu.
ŽIVĚČesko je na cestě ke snazší výměně státních úředníků. Opozice neuspěla s vetem zákona
Sněmovna po téměř osmi hodinách jednání podpořila v úvodním kole nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Opozici, podle níž nová pravidla povedou k politizaci státní správy, se dnes podle očekávání nepovedlo prosadit ani zamítnutí předlohy.
Potvrzeno: novověký poklad z Trutnovska je pravý. Zlato má hodnotu přes 11 milionů Kč
Poklad nalezený loni u Zvičiny u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku je zlatý. Potvrdil to Puncovní úřad, informovali v pátek zástupci Muzea východních Čech (MVČ) v Hradci Králové. Poklad byl zakopán po roce 1921. Zlaté předměty obsahující 598 mincí a více než tři desítky šperků, tabatěrek a jednotlivostí našli turisté na úbočí vrchu a odevzdali muzeu.
Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, ukazují data Eurostatu
Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v prosinci podle sezonně přepočtených údajů činila 5,9 procenta. Zůstala tak na stejné hodnotě jako v listopadu i v prosinci 2024. Ve své páteční zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat.