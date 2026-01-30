Přeskočit na obsah
Benative
30. 1. Robin
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Dokumentární film o Melanii Trumpové kina v JAR nepromítnou. Vztahy jsou napjaté

ČTK

Kina v Jihoafrické republice (JAR) nebudou promítat dokumentární film Melania o americké první dámě Melanii Trumpové a jejích 20 dnech předcházejících návratu manžela Donalda Trumpa do Bílého domu. Informovala o tom stanice BBC. Snímek má v pátek světovou premiéru. Vztahy mezi Pretoriou a Washingtonem jsou ale od začátku Trumpova druhého prezidentského období napjaté.

Melania Trump Movie
První dáma Melania Trumpová 29. ledna 2026 před premiérou svého filmu Melania v Kennedyho centru ve Washingtonu.Foto: AP
Reklama

"Z důvodu nedávného vývoje jsme se rozhodli, že snímek v zemi neuvedeme," řekl listu The New York Times (NYT) Thobashan Govindarajulu z jihoafrické filmové distribuční společnosti Filmfinity. Jihoafrickému serveru News24 zase uvedl, že důvodem je "současné klima", co přesně to ale znamená, nevysvětlil.

Film o americké první dámě tak v JAR nepropagují stránky žádné velké filmové sítě. Filmfinity dokonce požádala jedno nezávislé kino v Kapském městě, aby dokument nezařadilo do svého programu, píše BBC.

Americká společnost Amazon podle BBC utratila za propagaci filmu 35 milionů dolarů (714,6 milionů Kč) a za práva k filmu 40 milionů dolarů (816,7 milionů Kč).

Americký prezident často viní Pretoriu z genocidy Afrikánců, kteří jsou potomky evropských kolonizátorů, což jihoafrická vláda opakovaně a důrazně odmítla. Loni v květnu Trump konfrontoval prezidenta JAR Cyrila Ramaphosu při setkání v Bílém domě, kde mu předložil falešné důkazy o masovém vraždění. Vztahy mezi oběma zeměmi se ještě více zhoršily, když Trump zakázal JAR účast na summitu velkých ekonomik G20 v Miami na Floridě, který se bude konat letos.

Reklama
Reklama

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Melania Trump Movie
Melania Trump Movie
Melania Trump Movie

ŽIVĚVenezuelská ropa se otevírá světu, USA zmírňují sankce

Venezuela schválila reformu ropného sektoru, která umožňuje větší zapojení soukromých a zahraničních společností. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v reakci na to uvolnila velkou část sankcí vůči venezuelskému ropnému průmyslu, informovaly agentury Reuters a AP.

tabatěrka, zlatý poklad, nález
tabatěrka, zlatý poklad, nález
tabatěrka, zlatý poklad, nález

Potvrzeno: novověký poklad z Trutnovska je pravý. Zlato má hodnotu přes 11 milionů Kč

Poklad nalezený loni u Zvičiny u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku je zlatý. Potvrdil to Puncovní úřad, informovali v pátek zástupci Muzea východních Čech (MVČ) v Hradci Králové. Poklad byl zakopán po roce 1921. Zlaté předměty obsahující 598 mincí a více než tři desítky šperků, tabatěrek a jednotlivostí našli turisté na úbočí vrchu a odevzdali muzeu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama