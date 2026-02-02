Do Prahy má přijet herec Schwarzenegger. Vyfotit se s ním bude možné za 20 000 korun

Slavný akční herec Arnold Schwarzenegger má dorazit v červnu do Prahy. Osmasedmdesátiletý bývalý kalifornský guvernér se zúčastní 18. června akce Noc s legendou v pražském Paláci Žofín, jež by měla mít kapacitu 800 platících hostů. V pondělí o tom na tiskové konferenci informoval Petr Větrovský z agentury VDN Promo. Na programu bude podle druhu vstupenky večeře či možnost společné fotografie.
Větrovský řekl, že o Schwarzeneggerovu návštěvu usiloval dlouho. Přislíbil ji podle něho už dvakrát, vždy z ní sešlo. Pomohl prý osobní dopis herci a politikovi, což mu poradila jeho agentka. Návštěvu potvrdili v posledních dnech minulého roku. Schwarzenegger má vyprávět o svém životě, podle Větrovského ještě nebylo rozhodnuto o případném pokládání otázek.
Setkání s legendou za více než 34 tisíc
Vstupenky dnes začal prodávat ve 12 kategoriích server goout.net. Lístek v 1. kategorii vyjde na 34 990 korun, nejlevnější vstupenka na stání je za 2 490 korun. Přikoupit si lze vstupenku nazvanou Meet and Greet. Cena za společnou fotografii se Schwarzeneggerem vyjde na 20 000 korun. Lidé prý organizátorům psali, že by za to dali i vyšší částku. Hvězda má podepisovat jen memorabilie, které se budou dražit.
První den mohou vstupenky kupovat Češi a Slováci. Od dnešního rána se podle Větrovského prodalo 70 procent lístků. Od úterý budou k dispozici pro celoevropský trh.
"Museli jsme samozřejmě nastavit cenovou politiku, aby ta akce byla ekonomicky životaschopná," uvedl Větrovský. Náklady se podle něho pohybují v desítkách milionů korun.
Schwarzenegger má do Prahy v červnu dorazit z Rakouska, kde se má zúčastnit konference o klimatických změnách.
Noci s Van Dammem či s Kubišovou
Loni v listopadu Větrovský na akci Víkend s legendou avizoval účast herce Chucka Norrise, který však ze zdravotních důvodů návštěvu krátce před plánovaným uskutečněním zrušil. Akci předcházely jiné Noci s legendou, které přivítaly zpěvačku Martu Kubišovou nebo belgického hrdinu akčních filmů Jeana-Claudea Van Damma. Před ním se akce zúčastnili slavní boxeři Mike Tyson a Tyson Fury. Větrovský řekl, že nadále usiluje o návštěvu hrdiny akčních filmů Sylvestera Stalloneho, který je o rok starší než Schwarzenegger.
Schwarzenegger se narodil do chudých rakouských poměrů po druhé světové válce. Začal se nejprve věnovat kulturistice, později přiznal, že užíval i anabolické steroidy. Pak se stal filmovým hercem. Prorazil roku 1982 filmem Barbar Conan. Úspěch po celém světě sklidilo o tři roky později Komando, největší popularitu zaznamenala tři pokračování filmu Terminátor. V nich Schwarzenegger ztvárnil hlavní roli zabijáckého kyborga.
V letech 2003 až 2010 byl Schwarzenegger guvernérem amerického státu Kalifornie. Usiloval mimo jiné o omezení průmyslových exhalací. Ač republikán, Schwarzenegger v předloňských amerických prezidentských volbách podpořil kandidátku demokratů Kamalu Harrisovou proti Donaldu Trumpovi, jehož opakovaně kritizoval.
Terminátor zatřese Žofínem. Do Prahy přijede Schwarzenegger, za 20 tisíc se s ním lze vyfotit
