Disneyho nová Mulan bojuje za čest rodiny, vesnice i Číny. A vězí v paradoxech

Po několika odkladech způsobených pandemií koronaviru Disney uvádí vysokorozpočtovou podívanou Mulan, film o „čínské Johance z Arku“.

Balada o válečnici jménem Chua Mu-lan pochází zhruba z roku 400 a dočkala se mnoha převyprávění i adaptací. S nejnovější hranou filmovou podobou teď přichází Walt Disney Studios a původem novozélandská režisérka Niki Caro, autorka Pána velryb nebo tři roky starého Úkrytu v zoo.

Vzhledem k rozpočtu 200 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 4,4 miliardy korun, jde o nejdražší film, který kdy natočila žena. A očekávání jsou po odložených premiérách o to větší, že firma snímek uvádí rovnou digitálně na své vloni spuštěné platformě Disney+. Ta však v Česku zatím oficiálně nefunguje, a tak zdejší diváci mohou Mulan od čtvrtka vidět normálně v kinech.

Boj o čest

Hrdinkou filmu je mladá vesničanka obdařená vitální silou čchi, připisovanou ovšem výhradně mužům-bojovníkům. Když čínského císaře ohrozí mongolští nájezdníci, rozhodne se sestavit mocnou armádu, do které z každé rodiny v říši povolá jednoho muže.

Mulan vyráží do boje místo svého hrdého, ale stárnoucího otce. Hrdinka předstírá, že je muž. Dobude čest a slávu rodině, vesnici i císaři, ačkoliv se dohazovačce, Mulanině rodině a dokonce i zkušenému veliteli Tchungovi zpočátku zdá, že ji spíš tupí.

Mulan hraje třiatřicetiletá wuchanská rodačka Liou I-fej, obklopená mezinárodními hvězdami akčních i jiných filmů, jako jsou především Jet Li v roli císaře, Donnie Yen coby velitel Tchung anebo Kung Li v roli čarodějnice.

V exotických kulisách

Legendu o Mulan už Disney jednou zpracoval, roku 1998 prostřednictvím animovaného filmu. Důvodů pro nynější remake je dost: jednak velikost čínského trhu, který spolurozhoduje o globální úspěšnosti velkých titulů, jednak dlouhodobá snaha firmy vracet se k původním disneyovkám hranými či alespoň fotorealisticky animovanými novými filmy.

Trend začal už na přelomu tisíciletí, kdy Disney uvedl 101 dalmatinů, obrátky ale nabral teprve po Alence v říši divů režírované Timem Burtonem, nedávné Knize džunglí, Krásce a zvířeti a zejména Lvím králi, který je s celosvětovými tržbami přes 1,6 miliard dolarů sedmým nejúspěšnějším snímkem všech dob. Další hrané verze animovaných hitů firma chystá.

Kromě toho producenti chtěli využít atraktivní čínské exteriéry: film se odehrává v pouštích, královských městech, pod himálajskými štíty nebo v sirných pramenech. Co na tom, že podstatná část se nakonec natáčela na Novém Zélandu.

Johanka z Arku. Elsa. Mulan?

V neposlední řadě je Mulan příběhem hrdinky, která se vzepřela tomu, jak byly v její době rozděleny ženské a mužské role. Je to podobný příběh nalezení vlastního, dlouho umlčovaného hlasu, jaký před několika lety vyprávěla nejmladší Disneyho sága Ledové království, pro změnu odvozená ze severské pohádky Hanse Christiana Andersena.

Mulan jako dívka nejprve tají svoje schopnosti, pak je jako voják může projevit, ale stále musí tajit, že je žena. Teprve plné přihlášení se ke své identitě jí umožní naplno rozvinout potenciál.

Všechny tyto aspekty utvářejí Mulan jako film plný bojové akce, výpravných obrazů a také mnoha paradoxů. Ty jsou mnohem hlubší než často směšná angličtina čínských herců, kterou v českých kinech uslyší ti, kdo upřednostní anglické znění s titulky - paralelně jde ovšem do distribuce dabovaná verze.

Individualita a tradice

Snímek kloubí úctu k čínským tradicím s tím, co pro západní publikum potenciálně zosobňuje hrdinka. Dobře to dokládá scéna, ve které matka připravuje Mulan na námluvy a setkání s dohazovačkou.

Vysoce estetizované, s patrnou úctou natočené obrazy dobových líčidel, barev připravovaných v hmoždířích a nanášených na tvář dívek se střetávají s tím, že hrdinka se pod nimi ztrácí a přestává být sama sebou. Patriarchální tradice jsou krásné, barevné a úctyhodné. A Mulan to nemyslí podvratně. Váhá, jestli se přiklonit na stranu individualismu, nebo východních tradic.

O revoltě nebo feministickém vyznění filmu nemůže být řeč. Mulan reprezentuje úctu k rodině, komunitě a státu do takové míry, až je to pozoruhodné. Je nucena skrývat identitu, ale veškeré síly nakonec investuje do toho, aby udržela císaře na trůnu a stávající řád v chodu. Aby si vydobyla úctu společnosti, která ji utlačuje, nepřiznává vlastní identitu ani schopnosti. Nechce situaci změnit a napravit. Chce být "loyal, brave and true", jak film mnohokrát opakuje a v titulkové písni to zpívá Christina Aguilera.

Lze za tím vidět jak původní baladickou hrdinku - přestože z baladičnosti jinak ve filmu plném bitev mnoho nezbylo -, tak i spokojený, stvrzující popkulturní obraz, který o sobě vytváří současná Čína.

Drahá podívaná

Produkční a distribuční historie Mulan nakonec může být zajímavější než příběh, který trpí paradoxem uctívání tradic na jedné straně a tvrzení, že tytéž tradice jsou pro nás příliš omezující na straně druhé. Stejně tak jsou nedostatečně motivované scény, ve kterých se postavy najednou projeví jinak, než je film do té doby představil.

Ve srovnání se závěrečným, pokorným gestem bojovnice s velkým srdcem Mulan prostě působí hlavně draze, výpravně a korporátně.