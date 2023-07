Čekaly ji stovky lidí. Kolářová ve Varech uvedla Kulový blesk, dostane cenu

Herečka Daniela Kolářová ve čtvrtek večer na karlovarském festivalu uvedla populární film Kulový blesk z roku 1978. V oblíbené komedii ztvárnila jednu z hlavních roli po boku Josefa Abrháma. Šestasedmdesátiletá herečka, známá také z filmů Na samotě u lesa, Léto s kovbojem nebo Vratné lahve, v sobotu od prezidenta přehlídky Jiřího Bartošky převezme Křišťálový glóbus za přínos české kinematografii.

Před Karlovarským městským divadlem čekaly Danielu Kolářovou stovky příznivců, sál byl zcela zaplněný. Po projekci lidé odměnili herečku několikaminutovým potleskem vestoje. "Tohle jsem nečekala, děkuji mockrát," řekla.

Pro svou prezentaci vybrala právě Kulový blesk. "Když jsem dostala nabídku vybrat do programu jeden ze svých filmů, dlouho se mi to motalo v hlavě. Kulový blesk jsem zvolila z několika důvodů. Zaprvé to bylo moc příjemné natáčení, mělo výbornou atmosféru, což při výrobě filmu není vždycky samozřejmost. Zadruhé má skvělý scénář a navíc jsem chtěla připomenout kolegy, kteří už jsou v hereckém nebi," vysvětlila. Z herců účinkujících v Kulovém blesku už nežijí Rudolf Hrušínský, Karel Kalaš, Bedřich Prokoš, Zita Kabátová, Milada Ježková či Ladislav Smoljak.

Moderátora Marka Ebena překvapilo, že mezi lidmi v publiku byli i tací, kteří známý film ještě neviděli. Kolářovou označil za jednu z hereček, jež se uměly měnit s věkem a nezapadly. "Dokázala vyjádřit pocity nejen jedinou větou, ale také jediným slovem," poznamenal Eben.

Scénář ke komedii o "největší akci v dějinách stěhování", Kulovému blesku, napsali Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák a Zdeněk Podskalský. Smoljak s Podskalským film také režírovali. V komedii plné vtipů, jež mnohdy zlidověly, je napohled rozeznatelná poetika Divadla Járy Cimrmana. Nechybí ale ani hlubší tóny poukazující na nejistotu a pomíjivost lidské existence.

Kolářová už roku 2018 na pražském Febiofestu převzala cenu za celoživotní mistrovství. "Před filmovou kamerou jsem poprvé stála vyděšená, musela jsem se přizpůsobovat situacím a učila se vlastně za pochodu," řekla tehdy.

Budoucí herečka strávila většinu dětství v Karlových Varech, kde její matka pracovala v účtárně divadla. Právě tam Daniela Kolářová jako devítiletá začala hereckou kariéru malou rolí v pohádce Císařovy šaty. Mezi roky 1964 a 1968 vystudovala pražskou DAMU, kde se seznámila se svým budoucím manželem Jiřím Ornestem. Ještě než absolvovala, ztvárnila první velkou roli ve filmu Soukromá vichřice Hynka Bočana, dokončeném roku 1967. Hned po dokončení školy nastoupila do tehdejšího Divadla S. K. Neumanna.

V sedmdesátých a osmdesátých letech byla ve filmu a v televizi jednou z nejobsazovanějších hereček. Diváckou oblibu Daniele Kolářové přinesly role ve filmových komediích a účast v seriálech. Objevila se postupně v pěti filmech režiséra Jana Svěráka: Obecné škole, Akumulátoru 1, Tmavomodrém světě, Vratných lahvích a naposledy vloni v Betlémském světle.

Úspěchy měla také na jevišti. Většinu kariéry strávila v pražském vinohradském divadle. Nastoupila tam v roce 1971 a zůstala 44 sezon. Na jedné z nejprestižnějších pražských scén se potkala s Jaromírem Hanzlíkem. Vytvořili jednu z nejslavnějších divadelních a později filmových hereckých dvojic.

"Dostala jsem angažmá na Vinohradech a s Jaromírem Hanzlíkem nás začali obsazovat do filmů i televize. A tak se moje herectví rozšířilo o další techniky, protože hrát divadlo je jiné než účinkovat před kamerou, či dokonce v rozhlase," vyprávěla herečka. "Jaromír si vždycky dal říct, i když jsme se kolikrát na jevišti pohádali jako koně," přiznala také.

Vysněné role, mezi nimiž byla Líza v Obchodníkovi s deštěm či Markétka ve Faustovi, ji sice minuly, ale našla se v jiných. Třeba v německy psané dramatice režiséra Dušana Davida Pařízka. Za výkon ve hře Thomase Bernharda nazvané U cíle získala Cenu Alfréda Radoka.

"Na Vinohradech jsem i ve zlém období prožila krásné chvíle. Chtěla jsem se osvobodit, vyvázat z náročného úvazku a volný čas korigovat sama," vysvětlila později, proč angažmá opustila.

Po listopadu 1989 se Kolářová krátce mihla v politice, mezi roky 1990 a 1992 byla poslankyní České národní rady. Za tuto zkušenost je ráda, i když byla trpká a bolestná. "Cítila jsem se hrozně odpovědná a nechtěla podvést lidi, kteří mi dali hlas. Za dva roky jsem ale skončila absolutně zdevastovaná. Tam někde nastal zlom, kdy se otevřely cesty všemu rozkrádání a korupci," tvrdila.

V posledních letech se angažovala mimo jiné v demonstracích pořádaných spolkem Milion chvilek, před posledními prezidentskými volbami podpořila nynější hlavu státu Petra Pavla.

Poslední dobou se Daniela Kolářová objevila mimo jiné ve výpravném dobovém seriálu Zlatá labuť ve videotéce Voyo, kde hraje Boženu Kučerovou.

