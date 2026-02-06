Přeskočit na obsah
Co může způsobit Drobná nehoda? Film loni oceněný v Cannes míří do českých kin

Mistr podvratné íránské kinematografie Džafar Panahí přichází s filmem, který je inspirovaný jeho vlastními zážitky z vězení. I proto Drobná nehoda kromě autorova typického humoru přináší nezvykle otevřený a rozhořčený políček autoritářskému režimu, jenž pohrdá lidskou důstojnosti i právem na svobodné vyjádření.

Režisérem i autorem scénáře thrilleru s prvky černé grotesky Drobná nehoda je Džafar Panahí.
Režisérem i autorem scénáře thrilleru s prvky černé grotesky Drobná nehoda je Džafar Panahí.Foto: Artcam Films
Thrillerové drama s prvky černé grotesky, oceněné Zlatou palmou z festivalu v Cannes 2025 a dvěma nominacemi na Oscara, bude mít v únoru své slavnostní premiéry v Praze (17. února, kino Lucerna) a v Brně (25. února, kino Art). Obě projekce doplní odborné úvody a diskuse.

Snímek evokuje otázku, kterou si kladou mnohé společnosti žijící pod autoritářským tlakem: Je možné vzepřít se systému prostřednictvím jednotlivce, který jej reprezentuje?

Thrillerové drama s prvky černé grotesky s názvem Drobná nehoda bylo oceněno Zlatou palmou z festivalu v Cannes 2025 a dvěma nominacemi na Oscara. Režisérem i autorem scénáře je Džafar Panahí.
V centru děje stojí bývalý politický vězeň Vahid, který se náhodou setká s mužem, o němž je přesvědčen, že ho v minulosti mučil. Tvář nezná — sluchové a pohybové vjemy si však pamatuje. Rozjíždí se tragikomický sled událostí, do něhož jsou vtaženi i další bývalí spoluvězni.

Džafar Panahí patří k nejvlivnějším režisérům íránské nové vlny. Je žákem Abbáse Kiarostamího a držitelem desítek prestižních ocenění. Jeho filmy, jako Bílý balónek, Kruh, Offside či Taxi Teherán, se vyznačují citlivým, ale odvážným pohledem na každodennost v Íránu, často z perspektivy marginalizovaných skupin.

Kvůli své otevřené kritice režimu Panahí čelil opakovaným zákazům a trestům — včetně domácího vězení a zákazu filmování, který však neporušil jen tím, že pokračoval v tvorbě, ale i tím, že z ní učinil akt odporu. Drobná nehoda vznikla po jeho dalším uvěznění v roce 2022 a řadí se k režisérovým nejradikálnějším dílům.

Čestné místo v žebříčku Forbes 30 pod 30 letos získal také talentovaný herec Josef Trojan, který patří k výrazným tvářím nastupující generace české kultury.
Josef Trojan, Lukáš Provod i „Zdíša“: Kdo jsou mladí Češi, kteří mění svět už před třicítkou

Časopis Forbes každý rok vybírá třicítku lidí do 30 let, kteří výrazně hýbou byznysem, kulturou, vědou i společností. Nejde jen o seznam jmen, ale o náhled do budoucnosti – kdo ji bude formovat a jakým směrem se svět může posunout. Společné mají jedno: energii, nápady, odvahu bourat stereotypy a ukazovat, že věk může být výhodou, ne překážkou. Přinášíme výběr těch nejzajímavějších.

Česká národní banka

Pozor na telefonáty od Finprime.pro, varuje Česká národní banka

Česká národní banka (ČNB) v pátek na síti X varovala před aktivitami subjektu Finprime.pro. Jeho zástupci prostřednictvím nevyžádaných telefonátů nabízejí možnosti obchodování. Subjekt přitom nemá žádné povolení pro poskytování finančních ani investičních služeb v Česku.

Parlamentní volby 2025 - Piráti

ŽIVĚPiráti musí zaplatit pokutu 80 tisíc za porušení pravidel kampaně, rozhodl úřad

Za porušení několika předpisů při volbách do Senátu a do krajů v roce 2024 uložil Pirátům dohledový úřad pokutu 80 tisíc korun. Straně vytýká třeba to, že z volebního účtu hradila výdaje spadající pod jinou kampaň, než pro kterou daný účet zřídila. Sankce nabyla právní moci koncem ledna. Kritici přitom dlouhodobě upozorňují, že strana není v dobré finanční kondici a musí šetřit.

