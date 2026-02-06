Co může způsobit Drobná nehoda? Film loni oceněný v Cannes míří do českých kin

Mistr podvratné íránské kinematografie Džafar Panahí přichází s filmem, který je inspirovaný jeho vlastními zážitky z vězení. I proto Drobná nehoda kromě autorova typického humoru přináší nezvykle otevřený a rozhořčený políček autoritářskému režimu, jenž pohrdá lidskou důstojnosti i právem na svobodné vyjádření.
Thrillerové drama s prvky černé grotesky, oceněné Zlatou palmou z festivalu v Cannes 2025 a dvěma nominacemi na Oscara, bude mít v únoru své slavnostní premiéry v Praze (17. února, kino Lucerna) a v Brně (25. února, kino Art). Obě projekce doplní odborné úvody a diskuse.
Snímek evokuje otázku, kterou si kladou mnohé společnosti žijící pod autoritářským tlakem: Je možné vzepřít se systému prostřednictvím jednotlivce, který jej reprezentuje?
V centru děje stojí bývalý politický vězeň Vahid, který se náhodou setká s mužem, o němž je přesvědčen, že ho v minulosti mučil. Tvář nezná — sluchové a pohybové vjemy si však pamatuje. Rozjíždí se tragikomický sled událostí, do něhož jsou vtaženi i další bývalí spoluvězni.
Džafar Panahí patří k nejvlivnějším režisérům íránské nové vlny. Je žákem Abbáse Kiarostamího a držitelem desítek prestižních ocenění. Jeho filmy, jako Bílý balónek, Kruh, Offside či Taxi Teherán, se vyznačují citlivým, ale odvážným pohledem na každodennost v Íránu, často z perspektivy marginalizovaných skupin.
Kvůli své otevřené kritice režimu Panahí čelil opakovaným zákazům a trestům — včetně domácího vězení a zákazu filmování, který však neporušil jen tím, že pokračoval v tvorbě, ale i tím, že z ní učinil akt odporu. Drobná nehoda vznikla po jeho dalším uvěznění v roce 2022 a řadí se k režisérovým nejradikálnějším dílům.
Otrava novičokem i potlačená vzpoura. Postřelený ruský generál má pestrou minulost
Ruský generálporučík Vladimir Alexejev, jeden z nejvýše postavených mužů vojenské rozvědky GRU, byl v pátek v Moskvě postřelen. Jeho jméno bylo v posledních letech spojováno s atentátem na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala i s potlačením povstání Wagnerovy skupiny.
Josef Trojan, Lukáš Provod i „Zdíša“: Kdo jsou mladí Češi, kteří mění svět už před třicítkou
Časopis Forbes každý rok vybírá třicítku lidí do 30 let, kteří výrazně hýbou byznysem, kulturou, vědou i společností. Nejde jen o seznam jmen, ale o náhled do budoucnosti – kdo ji bude formovat a jakým směrem se svět může posunout. Společné mají jedno: energii, nápady, odvahu bourat stereotypy a ukazovat, že věk může být výhodou, ne překážkou. Přinášíme výběr těch nejzajímavějších.
Pozor na telefonáty od Finprime.pro, varuje Česká národní banka
Česká národní banka (ČNB) v pátek na síti X varovala před aktivitami subjektu Finprime.pro. Jeho zástupci prostřednictvím nevyžádaných telefonátů nabízejí možnosti obchodování. Subjekt přitom nemá žádné povolení pro poskytování finančních ani investičních služeb v Česku.
Amazon zvýšil tržby, investoři ale potrestali jeho plány na umělou inteligenci
Americká technologická společnost Amazon ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čisté tržby meziročně o 14 procent na 213,4 miliardy dolarů (4,4 bilionu Kč), pomohly vyšší výdaje zákazníků před vánočními svátky a vyšší růst v cloudové divizi. Firma o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě.
ŽIVĚPiráti musí zaplatit pokutu 80 tisíc za porušení pravidel kampaně, rozhodl úřad
Za porušení několika předpisů při volbách do Senátu a do krajů v roce 2024 uložil Pirátům dohledový úřad pokutu 80 tisíc korun. Straně vytýká třeba to, že z volebního účtu hradila výdaje spadající pod jinou kampaň, než pro kterou daný účet zřídila. Sankce nabyla právní moci koncem ledna. Kritici přitom dlouhodobě upozorňují, že strana není v dobré finanční kondici a musí šetřit.