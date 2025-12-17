Český "animák" přihlásili na poslední chvíli. Teď v užším výběru na Oscara

Krátkometrážní snímek Hurikán českého režiséra Jana Sasky, který se dostal do užšího výběru na ocenění Oscar v kategorii krátký animovaný film, byl do soutěže přihlášený na poslední chvíli.
Tvůrci dlouho neměli splněnou podmínku, že pro účast v prvním nejširším kole boje o prestižní cenu musí vyhrát některý z vybraných kvalifikačních festivalů. Nakonec se to podařilo na poslední chvíli na The HollyShorts Film Festivalu v Los Angeles.
"Přišlo to skoro pět minut po dvanácté, kdy už jsme ani nemysleli, že máme nějakou šanci. O to větší to byla radost," uvedl režisér Saska.
Ručně kreslená 2D animace Hurikán kombinuje vlivy filmu noir a amerického akčního stylu s inspirací japonskou školou animace. Příběh sleduje Hurikána, který se zakouká do Báry ze stánku s pivem. Když už pivo není, Hurikán se vypraví pro nový sud. Jednoduchá mise pražským Žižkovem se však komplikuje.
"Přišlo mi, že tahle čtvrť v sobě pořád má to, co mě baví - svůj svéráz a nějakým způsobem odolává posouvání Prahy směrem k moderní době. Žižkov je trochu zaseklý v 90. letech, a proto jsme si tuhle lokalitu vybral," sdělil Saska.
Hurikán je původně postava z komiksu, který vytvořil Saska při workshopu s Vladimirem 518, kde padlo zadání, že mají za týden vymyslet krátký příběh. "Řekl jsem si, že by se mi jako kulisy líbily stánky s langoši, teplé úseky a štamgasti klábosící u pultíku s pivem s barmankami. Když jsem přemýšlel, které místo by pro to bylo nejvhodnější a mělo trochu ošuntělou atmosféru, napadl mě právě Žižkov," řekl Saska.
Světová premiéra snímku Hurikán se uskutečnila na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Annecy v roce 2024, kde film získal Cenu diváků. Následně byl veden na více než 150 mezinárodních filmových festivalech a za rok 2024 byl oceněn jako Nejlepší krátký film na Cenách české filmové kritiky.
Před devíti lety se dostal na shortlist Oscarů předchozí Saskův snímek Happy End. "Tehdy jsme se dostali do stejného bodu, shortlistu, který měl deset míst, teď je rozšířený na 15. Byla to zajímavá zkušenost, tehdy jsme to opravdu nečekali, protože víme, že člověk tomu musí jít hodně naproti. Už od nejširšího kola se řeší kampaň, tenkrát jsme některé kroky vůbec nepodnikali, protože jsme takovou ambici neměli. Tak uvidíme, jak to bude letos," řekl Saska.
Aktuálně je možné Hurikána zhlédnout na platformě DAFilms. "Jsme za to rádi, protože jinak dostat krátký formát mezi lidi je dost problém," uvedl Saska.
Pět nominovaných animovaných krátkých filmů na Oscara bude oznámeno v přímém přenosu 22. ledna 2026, hlasování o nominacích začne 12. ledna. V případě umístění mezi pěti vybranými budou tvůrci snímku Hurikán pozváni na ceremonii vyhlašování vítězů.
Režisér animovaných filmů, scenárista, animátor a výtvarník Saska se narodil 19. listopadu 1987 v Praze. Po absolvování pražské VOŠ a SUŠ Václava Hollara vystudoval bakalářské studium animace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a následně pokračoval ve studiu animované tvorby na FAMU v Praze, které dokončil v roce 2015. Saskův absolventský film Happy End mu přinesl mezinárodní uznání. Saska vytvořil i další krátké animované filmy, mezi které patří The Robbery (Přepadení, 2012), That First Time (Tenkrát poprvé, 2012) a The Huntsmen (Myslivci, 2012). Je také autorem scénáře pro znělku AniFestu 2012 a věnuje se tvorbě komiksů.
