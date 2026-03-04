Českého lva za mimořádný přínos kinematografii dostane Bezděk Fraňková

Bývalá dlouholetá ředitelka Státního fondu kinematografie a Státního fondu audiovize Helena Bezděk Fraňková obdrží Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii. Podle prezidia České filmové a televizní akademie (ČFTA), které o ocenění rozhodlo, je Bezděk Fraňková jednou z nejvlivnějších žen českého filmového průmyslu.
České lvy ČFTA předá při slavnostním ceremoniálu v sobotu 14. března v pražském Kongresovém centru.
Bezděk Fraňková je přední česká odbornice na filmovou politiku, veřejné financování a mezinárodní audiovizi. V roce 2013 stála u vzniku Státního fondu kinematografie, do roku 2025 byla v jeho čele. Pod jejím vedením se fond loni transformoval na Státní fond audiovize, aby reagoval na nové technologie i kulturní výzvy.
"Zásluhou Heleny Bezděk Fraňkové se Česká republika zařadila mezi země s rozvinutou a funkční podporou audiovizuální tvorby a průmyslu," zdůvodnilo rozhodnutí o udělení letošní ceny za mimořádný přínos české kinematografii prezídium České filmové a televizní akademie. Časopis Forbes Bezděk Fraňkovou v letech 2024 a 2025 zařadil do svého žebříčku nejvlivnějších českých žen.
Od listopadu 2025 Státní fond audiovize, který poskytuje podporu filmařům a tvůrcům počítačových her, vede Veronika Slámová. Bezděk Fraňková se do výběrového řízení nehlásila. "Prostě už to dělám 21 let, to už není normální," zdůvodnila loni ČTK.
Podle ČFTA se Bezděk Fraňková dlouho zasazovala o transparentní a efektivní systém veřejné podpory české kinematografie, posílení mezinárodní spolupráce a o zvýšení prestiže českého filmu v zahraničí. V roce 2025 jí tehdejší ministr kultury Martin Baxa (ODS) udělil resortní medaili Artis Bohemiae Amicis za mimořádné zásluhy o českou audiovizi.
Českým lvem za mimořádný přínos české kinematografii byli v posledních letech oceněni například režisérka Věra Plívová-Šimková, střihač Alois Fišárek, kameraman Vladimír Smutný, dirigent Mario Klemens nebo režisér, scenárista a herec Karel Smyczek.
Hlavní tematickou linkou letošního slavnostního udílení Českých lvů bude budoucnost české kinematografie a nastupující generace tvůrců. V rámci 24 statutárních kategorií do závěrečného kola hlasování 33. ročníku postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií uvedených v premiéře v roce 2025. Nejvíce nominací získaly snímky Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001 a dále film Nahoře nebe, v dolině já a minisérie Studna.
Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě
Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, který byl podezřelý z podílu na vraždě, psal ve středu server BBC a španělská média. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Český občan byl podezřelý z podílu na vraždě jednoho Brita ve Španělsku v roce 2024.
ŽIVĚSněmovna řeší uvázlé turisty. Vláda selhala, tvrdí opozice
Starostové a Piráti viní vládu ze selhání. Kritizují především komunikaci o uvázlých turistech na Blízkém východě. Senátoři chtějí v závěru dnešní schůze jednat o pomoci českým občanů.
Babiš získal překvapivého spojence. Rival mu chválí zabavování podezřelého majetku
Vláda Andreje Babiše (ANO) pokračuje ve svém tažení proti nelegálně získanému jmění. Díky zákonu o odčerpání protiprávního majetku a novele zákona o policii získají vyšetřovatelé mimořádné pravomoci. Teď to navíc vypadá, že premiér bude mít pro své plány překvapivého spojence z opozičních lavic.
Íránci mění bojovou strategii: šířit co největší bolest a odradit Trumpa od úderů
Írán čelí v současném konfliktu drtivé vojenské převaze Spojených států a Izraele a íránský teokratický režim bojuje o přežití. Strategií Teheránu tedy je pokusit se přímo i nepřímo maximalizovat cenu, kterou za válku zaplatí americký prezident Donald Trump.
ŽIVĚCIA vyzbrojuje Kurdy, chce v Íránu vyvolat lidové povstání, uvádí stanice CNN
Americká Ústřední zpravodajská služba podle televizní stanice CNN pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu.