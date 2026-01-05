Ceny americké filmové kritiky rozdány. Nejlepším filmem je Jedna bitva za druhou

V noci na pondělí 5. ledna získal snímek Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona Cenu americké filmové kritiky (Critics' Choice Awards) pro nejlepší film. Jako nejlepší herec byl oceněn Timothée Chalamet za výkon ve sportovním dramatu Velký Marty o ambiciózním hráči stolního tenisu.
Cenu pro nejlepší herečku obdržela Jessie Buckleyová, která ve filmu Hamnet ztvárnila ženu dramatika Williama Shakespeara.
Film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli vypráví příběh vyhořelého revolucionáře, který pátrá po své dceři. Snímek rovněž získal ocenění za režii a adaptovaný scénář.
Ocenění pro nejlepší herečku ve vedlejší roli si odnesla Amy Madiganová za výkon v hororu Hodina zmizení, zatímco z trofeje pro nejlepšího herce ve vedlejší roli se může těšit Jacob Elordi, který ztvárnil monstrum ve filmu Frankenstein.
Critics' Choice Awards jsou nejvýznamnější filmové ceny udělované kritiky. Pro nejlepší filmy při nich hlasuje přes 500 filmových kritiků z USA a Kanady.
ŽIVĚ"Operace Kolumbie" mi zní dobře, řekl Trump. Varoval další země před osudem Venezuely
Americký prezident Donald Trump v noci na pondělí na palubě Air Force One uvedl, že Spojené státy ve Venezuele jednají s lidmi, kteří se ujali vedení země. Dodal však, že jsou to Spojené státy, kdo nad situací ve Venezuele drží kontrolu. Trump zároveň uvedl, že Venezuela bude čelit další vlně úderů, pokud s ním její vedení nebude spolupracovat na tom, co nazval jeho snahou „spravit“ tuto zemi.
Česko svírá tuhý mráz, Kvilda hlásí přes 30 pod nulou. Předpověď už ale vyhlíží zvrat
V noci teploty klesly hluboko pod bod mrazu. Nejchladněji bylo zřejmě na stanici Perla na šumavské Kvildě, kde k ránu naměřili minus 30,6 stupně. V tomto týdnu bude v Česku mrznout i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus 16 stupňům Celsia. Nad nulu se nejvyšší teploty dostanou až v pátek, na Moravě a ve Slezsku zřejmě až v dalších dnech.
Strašně vzácné, říká kouč o skvělých Češích. Kanadu porazili její vlastní zbraní
Kouč české hokejové dvacítky Patrik Augusta nešetřil po senzační výhře 6:4 nad Kanadou v semifinále MS chválou. "Hráči hráli od první do poslední minuty fantasticky. Šli si za tím,“ vyzdvihl charakter a odhodlání českých mladíků.
ŽIVĚBabiš: Turek by měl dostat šanci si odpracovat minulost a různé výroky
Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to v pondělí uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí.
Černý den Buggyry na Dakaru: říznuté pneumatiky, prasklá vrtulka i ulomená kola
Automobilový tým Buggyra ZM Racing zažil hned na úvod Rallye Dakar černý den. V nedělní 1. etapě výrazně ztratil Martin Šoltys v kategorii kamionů, šéf týmu Martin Koloc mezi automobily i jeho dcera Aliyyah, která kvůli technickým problémům etapu ani nedokončila.