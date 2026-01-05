Přeskočit na obsah
Benative
5. 1. Dalimil
Film

Ceny americké filmové kritiky rozdány. Nejlepším filmem je Jedna bitva za druhou

ČTK

V noci na pondělí 5. ledna získal snímek Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona Cenu americké filmové kritiky (Critics' Choice Awards) pro nejlepší film. Jako nejlepší herec byl oceněn Timothée Chalamet za výkon ve sportovním dramatu Velký Marty o ambiciózním hráči stolního tenisu.

Leonardo DiCaprio jako bývalý revolucionář snažící se zachránit svou dceru ve filmu Jedna bitva za druhou.
Leonardo DiCaprio jako bývalý revolucionář snažící se zachránit svou dceru ve filmu Jedna bitva za druhou.Foto: Warner Bros.
Cenu pro nejlepší herečku obdržela Jessie Buckleyová, která ve filmu Hamnet ztvárnila ženu dramatika Williama Shakespeara.

Film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli vypráví příběh vyhořelého revolucionáře, který pátrá po své dceři. Snímek rovněž získal ocenění za režii a adaptovaný scénář.

Ocenění pro nejlepší herečku ve vedlejší roli si odnesla Amy Madiganová za výkon v hororu Hodina zmizení, zatímco z trofeje pro nejlepšího herce ve vedlejší roli se může těšit Jacob Elordi, který ztvárnil monstrum ve filmu Frankenstein.

Critics' Choice Awards jsou nejvýznamnější filmové ceny udělované kritiky. Pro nejlepší filmy při nich hlasuje přes 500 filmových kritiků z USA a Kanady.

