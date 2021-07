Deneuveová se po mozkové příhodě vrátila do Cannes. Hraje matku, které umírá syn

Catherine Deneuveová se po červeném koberci na festivalu v Cannes poprvé prošla v 60. letech minulého století. Nikdy ale nebyla tak dojatá jako tento týden, kdy se na slavnou akci vrátila po pandemii koronaviru a poté co ji předloni postihla mozková příhoda.

Sedmasedmdesátiletá francouzská herečka patří k oporám zdejší kinematografie a stále přijímá nové role. Do Cannes tentokrát dorazila v sametových černých šatech se zlatým náhrdelníkem, aby tu mimo soutěž uvedla filmové melodrama De son vivant od režisérky Emmanuelle Bercotové.

Představitelka hlavní role Deneuveová se štábem sklidila potlesk vestoje. Vřelé přijetí mohl umocnit fakt, že od začátku pandemie se herečka na veřejnosti objevovala zřídka. "Bylo to naprosto mimořádné. Do poslední chvíle jsme si nebyli jistí, jestli se festival letos opravdu bude konat," říká.

"Jezdím do Cannes už desítky let, ale pokaždé je to jiné. Nikdy mě to tady ale nedojalo jako včera večer, když jsem přišla do kina a viděla jsem, jak publikum reaguje na mě i na náš film," dodává.

Deneuveová musela být v Paříži hospitalizována v listopadu 2019 po malé mozkové příhodě, jak tehdy uvedla její rodina. Sama herečka dnes říká, že už je v pořádku.

Její nový film vypráví o muži, který vážně onemocní rakovinou a musí se smířit se smrtí. Umírajícího ztvárnil sedmačtyřicetiletý Benoît Magimel, Deneuveová hraje jeho matku, která odmítá přijmout krutý osud. Pomáhají jí v tom lékař, kterého zpodobil skutečný doktor Gabriel Sara z newyorské nemocnice Mount Sinai, a zdravotní sestra hraná Cécile de Franceovou.

Všechny postavy mají rok, respektive čtyři roční období, do nichž je snímek rozdělen, aby se smířily s neodvratnou situací.

Film De son vivant zatím nemá českou distribuci. Ukázku doprovází anglické titulky. | Video: The Upcoming

Podle časopisu Variety patří snímek De son vivant k nejlépe hodnoceným titulům letošního canneského festivalu, přestože je promítán mimo soutěž, a tak nemůže získat cenu.

K mimořádnému zájmu možná přispívá i fakt, že v průběhu natáčení Deneuveovou postihla mozková příhoda a bojovala o život. Podruhé štáb o osm měsíců zbrzdila pandemie. Ještě po skončení nejpřísnějších protipandemických opatření filmaři čekali na doktora Saru, který měl povinnosti v New Yorku a nemohl hned odletět zpět do Paříže, doplňuje časopis Variety.

"Oba ty zážitky tomu daly nový rozměr. Přiměly mě nad tématem smrti uvažovat jinak než dřív," shrnuje Deneuveová. Ta už s hercem Magimelem a režisérkou Bercotovou spolupracuje potřetí, naposledy před šesti lety vytvořili film Hlavu vzhůru!.

Právě tento snímek natolik zaujal newyorského lékaře Gabriela Saru, že režisérku sám od sebe oslovil po veřejné projekci. "Přišlo mi, že pochopila, co jako lékař zažívám, a tak jsem jí chtěl říct, že si toho vážím," vysvětluje onkolog specializující se právě na léčbu nádorových onemocnění.

Režisérka se s ním spřátelila a nakonec mu v novém filmu vymyslela roli přímo na tělo. "Ta postava je velmi lidská, bez špetky cynismu, opravdu mimořádná. A mě prostě nenapadl jediný Francouz, který by ji mohl hrát," vysvětlila Bercotová serveru Deadline.com.

Nápad na film měla už předtím, to, co jí lékař popsal, ale nakonec zapracovala do scénáře. "Nejtěžší bylo naučit ho, co obnáší hrát před kamerou, ale na to jsem zvyklá. Vždycky jsem spolupracovala s neherci," dodává Emmanuelle Bercotová.

Představitelka zdravotní sestry Cécile de Franceová označuje natáčení za mimořádně silné. "Tak moc mě zasáhlo, že jsem pak měla chuť oslavovat každou vteřinu, kdy je člověk na světě," dodává.