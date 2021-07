Mohl by dostat Oscara. Matt Damon v Cannes uvedl film inspirovaný Amandou Knoxovou

Několik týdnů strávil americký herec Matt Damon ve státě Oklahoma mezi pracovníky vrtných plošin pro těžbu ropy. Těmi se pak inspiroval při ztvárnění stoického protagonisty filmu Stillwater: dezorientovaného Američana, který letí do Francie pomoct své dceři uvězněné za vraždu.

Damon novinku představil na festivalu v Cannes, kde si dělal selfie s fanoušky a rozdával podpisy. Na slavnostní premiéru dorazil se zapnutým mobilním telefonem, kterým si nahrál potlesk vestoje, líčí server Variety.com.

Herec v Cannes vzpomínal, jak několik týdnů jezdil po Oklahomě a přátelil se s místními, převážně republikánskými voliči, aby jeho postava působila uvěřitelněji. "Zvali mě k sobě domů, na barbecue vzadu na zahradě. Většinou pak někdo vytáhl kytaru a všichni začali zpívat náboženské písně," popisuje.

Matt Damon is brought to tears at the #Cannes2021 standing ovation for ‘Stillwater.’ pic.twitter.com/phpK2mOJT1 — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) July 8, 2021

"Je to hodně specifické místo, úplně jiné, než kde jsem vyrůstal. A dost mi to otevřelo oči," líčí padesátiletý rodák z Bostonu, který studoval na prestižní škole Harvardu, zatímco jeho postava patří k voličům Donalda Trumpa.

"Je takový, jaký je, film se ho snaží pochopit. A stejně tak jsme se ho snažili pochopit my. Tihle chlapi se neomlouvají za to, jací jsou nebo v co věří. Zeptáte se jich, jestli mají zbraň, a oni řeknou, že mají dvě," dodává herec.

Jeho hrdina ve Stillwateru se jmenuje Bill Baker. Na začátku už poněkolikáté odklízí škody, které mu v domě napáchalo tornádo. "Je divnej. A vždycky bude," tvrdí jeho odcizená dcera Allison.

Právě kvůli ní Baker následně odcestuje do francouzské Marseille. Tam se dcera ocitla ve vězení za údajnou vraždu své spolubydlící. Podíl na zločinu však odmítá.

Příběh je inspirován skutečnou kauzou americké studentky Amandy Knoxové, která byla odsouzena za vraždu spolubydlící Meredith Kercherové v italské Perugii. Případ se stal roku 2007, dva roky nato soud poslal Knoxovou do vězení, roku 2011 ji osvobodil.

2:44 Film Stillwater režiséra Toma McCarthyho zatím nemá českou distribuci. | Video: Focus Features

Film s námětem zachází volně, zabitá dívka v něm není jen spolubydlící, nýbrž bývalá partnerka obviněné. A snímek se víc než na specifika případu zaměřuje na to, jak je Damonův protagonista v cizí zemi ztracený a snaží se překonat kulturní i jazykové bariéry, aby dceru očistil. To vše se děje ve chvíli, kdy vyšetřovatelé narazí na novou stopu. Dceru hraje Abigail Breslinová.

Snímek natočil Tom McCarthy, autor oscarového novinářského dramatu Spotlight o skandálu s pedofilními kněžími. Na novince pracoval v době, kdy USA řídil prezident Donald Trump, což se projevilo v tom, jak protagonistu snímku vnímají Francouzi.

"Hlavně mě ale dost vzala kauza Amandy Knoxové. Přiměla mě přemýšlet nad mým vztahem k otci, do toho se mi zrovna narodila dcera," říká režisér.

Také Matt Damon tvrdí, že k hrdinovi filmu našel vztah díky dětem. "Od chvíle, kdy jsem se stal otcem, mám pocit, že se mi otevřelo mnohem větší pole emocí než dřív," říká herec.

Jeho postava se ve filmu spřátelí s osmiletou francouzskou holčičkou Mayou, kterou hraje Lilou Siauvaudová, a její matkou.

Dívku, jež dosud v žádném snímku neúčinkovala a která Damonově postavě částečně nahrazuje dceru, herec v Cannes chválil. "Byla jako devítiletá Meryl Streepová," poznamenal.

Podle serveru Variety.com by Matt Damon za herecký výkon ve Stillwateru mohl být nominovaný na Oscara. Toho získal v 90. letech minulého století za film Dobrý Will Hunting, později byl nominován ještě za snímky Invictus: Neporažený a Marťan plus jednou coby producent Místa u moře.