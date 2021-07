Sean Penn natočil film s dcerou, z Hollywoodu se ale stahuje. Vadí mu cancel culture

Americký herec a režisér Sean Penn si málem nechal ujít příležitost účinkovat ve filmu se svou dcerou Dylan. Přiměl ho k tomu až kolega Matt Damon. Penn to řekl na festivalu ve francouzském Cannes, kde představil nový snímek Flag Day. Natočil ho a také v něm hraje.

Šedesátiletý držitel Oscara ztvárnil Johna Vogela, podvodnického podnikatele, který zažívá jeden neúspěch za druhým. A nejhůř to nese jeho dcera Jennifer, jež otce obdivuje.

Film vznikl adaptací knihy novinářky Jennifer Vogelové. Už když ji Sean Penn četl, představoval si, že tuto postavu svěří vlastní dceři Dylan. Obsadit sebe sama do role Vogela se mu ale dlouho nechtělo.

"Poslední pokus v tom filmu nehrát jsem podnikl asi měsíc a půl před začátkem natáčení. Poslal jsem scénář Mattu Damonovi. A Matt mi obratem zavolal. Ne proto, že by neměl čas nebo protože by v tom nechtěl hrát, ale aby mi řekl, že jsem pitomec, když do toho nechci jít sám," popisuje Penn.

John Vogel byl celoživotní zločinec, který vykrádal banky, podpaloval domy, podváděl investory, plánoval vraždy a zpronevěřil více než 20 milionů dolarů. Kromě toho napsal román, vymyslel takzvaný natahovač džínsů, pekl koláče a své tehdy desetileté dceři Jennifer zařídil, že mohla na Štědrý večer v prázdném kině sama vidět film Rocky.

Flag Day však spíš než otcovy zločiny líčí, jak Vogel podváděl ty, které miloval, a nakolik lhal sám sobě.

Sean Penn na sebe jako režisér nejvíc upozornil snímkem Útěk do divočiny z roku 2007. Jeho novinka teď v Cannes vyvolala smíšené reakce. Časopis Screen Daily kritizuje nelogičnosti ve vývoji postav, například jak se Jennifer promění z naštvané teenagerky v novinářku ukázkově pracující v kolektivu. Snaží se otce napravit, zároveň ale přebírá některé jeho destruktivní sklony.

Většina kritiků však vychvaluje výkony obou protagonistů. Sean Penn hraje Vogela jako neukázněného, zábavného otce, který se před dcerou snaží za každou cenu udržet iluzi amerického snu. A pozadu nezůstává ani třicetiletá modelka Dylan Pennová, které magazín Variety přisuzuje mimořádné herecké nadání.

"Vyrůstala jsem obklopená herci, část dětství jsem trávila na place. Ale dlouho mě to nezajímalo," řekla Pennová agentuře AP. "Pořád si myslím, že moje místo je za kamerou, ne před ní. Ale když jsem se svěřila rodičům, oba mi kladli na srdce, že se nemůžu stát dobrou režisérkou, když nevím, jaké je stát před kamerou."

Matkou Dylan Pennové je herečka Robin Wrightová, která se Seanem Pennem žila do roku 2010. Kromě Dylan mají ještě syna Hoppera Jacka Penna, jenž v novém snímku také účinkuje po boku známějšího Joshe Brolina, Katheryn Winnickové nebo Reginy Kingové.

Na soundtrack přispěli písničkáři Cat Power a Glen Hansard nebo Eddie Vedder, frontman kapely Pearl Jam.

"Šla jsem do toho, jako by to byla kterákoliv běžná práce, jako by táta byl můj šéf," popisuje Dylan Pennová. Zdůrazňuje, že ve skutečnosti mají s otcem jiný vztah než jejich filmové postavy. "Občas si vjedeme do vlasů, ale natáčení jsme zvládli," dodává.

Sean Penn momentálně natáčí seriál o kauze Watergate s Julií Robertsovou a několika filmařům přislíbil účast v jejich projektech. Podle agentury AP se ale jinak z Hollywoodu postupně začíná stahovat. Nezajímají ho filmové série a kritizuje komiksové snímky od Marvelu, které podle něj "zabírají strašně moc prostoru a obírají o čas strašnou spoustu talentovaných herců".

Kriticky smýšlí také o vlně takzvané cancel culture. Podle Penna by už dnes bylo nemyslitelné, aby stejně jako v roce 2008 ztvárnil ikonu gay hnutí a prvního otevřeně homosexuálního politika zvoleného do sanfranciského zastupitelstva Harveyho Milka.

"Dostali jsme se do bodu, kde homosexuála může hrát jen homosexuál. Hamleta brzy budou smět hrát jen skuteční dánští princové," poznamenal v podcastu. A nechce ani točit filmy, které nejdou do kin, ale pouze mají premiéru ve videotékách.

Poslední dobou se tak Penn víc věnuje filantropii. Momentálně v USA propaguje očkovací centra ve spolupráci se svou neziskovou organizací Community Organized Relief Effort. I kvůli tomu v Cannes kritizoval bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa za to, jak podcenil první vlnu pandemie.

"Když jsme se vraceli z testovacích a očkovacích center, každý večer na nás čekala nějaká šílená zpráva. Fakt to bylo, jako kdyby Bílý dům ovládl šílenec se samopalem a střílel po těch nejzranitelnějších," ohlíží se Penn za Trumpovou érou. Bývalému prezidentovi ale přiznává, že k řešení pandemie přispěl, když před loňskými volbami včas objednal dodatečné dávky vakcín.

Film Flag Day je šestým snímkem, který Sean Penn režíroval za posledních 30 let. Momentálně patří ke 24 titulům, jež v Cannes usilují o hlavní cenu, takzvanou Zlatou palmu.

Festival se na francouzskou Riviéru vrátil poté, co musel být loňský ročník zrušen kvůli pandemii. A jak dodává agentura AP, do Cannes po několikaleté pauze zavítal i sám Penn.

Když tu roku 2016 představoval svůj předešlý film Poslední tvář, kritici ho ztrhali. Herce a režiséra to ale od návratu neodradilo. "Je to nejlepší festival na světě. Všichni vědí, že tady jde o všechno," říká teď.

Ostrých reakcí na předešlý snímek lituje, nic si z nich ale nedělá. "Zažil jsem mnohem horší věci. A navíc jsem si jistý, že vím o herectví víc než skoro všichni ti kritici," dodává.