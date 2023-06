Cameron potřebuje víc času. Filmová sága Avatar skončí až v prosinci 2031

Společnost Walt Disney Company v úterý oznámila, že nový film ze světa Hvězdných válek uvedou kina v roce 2026. Naopak příští tři díly velkorozpočtové sci-fi ságy Avatar režiséra Jamese Camerona se zpozdí.

Společnost také odložila dvě chystané superhrdinské novinky od Marvelu: Thunderbolts a Blade. Výrobu obou filmů narušila stávka hollywoodských scenáristů.

Producent série Avatar Jon Landau upřesnil na Twitteru, že tvůrci budou potřebovat víc času na dokončení třetího, čtvrtého a pátého dílu série. Ta se odehrává na fiktivní planetě Pandora. První snímek měl premiéru v roce 2009 a celosvětově utržil 2,9 miliardy dolarů, což je dosud historický rekord. Pokračování nazvané The Way of Water od loňského prosince nasbíralo 2,3 miliardy dolarů, v přepočtu asi 51,1 miliardy korun.

Disney tak k plánovaným pokračováním upíná značné naděje. Avatar 3 ale nakonec místo prosince 2024 bude mít premiéru až v prosinci 2025, čtvrtý díl by měl následovat v prosinci 2029 a závěrečný pátý v prosinci 2031. Tou dobou bude režisérovi Jamesi Cameronovi 77 let.

"Každý díl Avatara je vzrušující, ale zároveň epický projekt. Potřebuje čas na to, aby dosáhl kvality, o kterou usilujeme a kterou očekávají diváci," vysvětluje producent Landau. "Tým tvrdě pracuje a nemůže se dočkat, až diváky v prosinci 2025 opět přivítá na planetě Pandora," dodává.

Nový film z další science fiction série Star Wars pak Disney uvede v prosinci 2026. Tentýž rok by se měly zároveň objevit i druhé celovečerní Hvězdné války, doplňuje agentura AP. Podle ní ani o jednom projektu dosud neexistují bližší informace.

Očekávaný superhrdinský snímek Blade, v němž lovce upírů ztvárnil Mahershala Ali, byl nejnověji odložen o pět měsíců na únor 2025. Další superhrdinský titul Thunderbolts se přesouvá z července 2024 na prosinec 2024. A film Avengers: Kang Dynasty k divákům místo května 2025 dorazí až v květnu 2026. Účinkovat v něm má herec Jonathan Majors, jenž nyní čelí obvinění z domácího násilí. Jeho právník nařčení odmítá.

Naopak jiný film od studia Marvel, pokračování Deadpoola opět v hlavní roli s hercem Ryanem Reynoldsem, se k divákům dostane dřív: už v květnu 2024 oproti původně plánovanému listopadu téhož roku.

Video: Trailer z filmu Avatar - The Way of Water