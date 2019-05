Emigranti a tajné služby v roce 1989. HBO ve Varech uvede špionážní seriál Bez vědomí

Uplynulou zimu se bývalá budova Federálního shromáždění, umístěná mezi pražskou Státní operou a Národním muzeem, na chvíli proměnila v útočiště filmařů. Vše probíhalo v utajení - však se také natáčel špionážní seriál.

První dvě epizody této ambiciózní produkce stanice HBO Europe jménem Bez vědomí letos ve světové premiéře uvede filmový festival v Karlových Varech.

"Špionážní žánr, způsob, jak je vyprávěný příběh, způsob, jak se točí, to vše je v tuzemských podmínkách výjimečné," poznamenala už při natáčení herečka Tatiana Pauhofová. V seriálu ztvárnila houslistku Marii, která kdysi za dramatických okolností emigrovala do Anglie z komunistického Československa, kde jejímu manželovi Viktorovi v podání Martina Myšičky hrozilo vězení.

Později, roku 1989, začíná Evropou vát vítr změn. Marie přesvědčí Viktora k návštěvě Prahy, brzy se ale ukáže, že to byla tragická chyba. Uprostřed státu, který Viktora evidentně stále pokládá za nepřítele, v zemi, které už dávno nerozumí a která nerozumí jí, Marie stojí před největší výzvou svého života. Netuší přitom, že není jediná, kdo Viktora hledá. Je tu ještě komunistická Státní bezpečnost, britská ambasáda, a navíc kdosi další. Někdo v pozadí.

Po bok Tatiany Pauhofové se v seriálu postaví zahraniční herci Hattie Morahanová, známá z filmu Kráska a zvíře, či Kanaďan českého původu David Nykl, který účinkoval v seriálu Hvězdná brána.

Drama z prostředí tajných služeb, jež se odehrává na konci 80. let v Československu a Londýně, však představí také celou řadu předních tuzemských herců. V dalších rolích se objeví Martin Myšička, Martin Hofmann, Jan Vlasák, Kristýna Podzimková, Lenka Vlasáková, Petr Lněnička nebo Martin Huba.

Seriál hercům v několika případech nabízí úplně jiný typ rolí, než na jaký byli dosud zvyklí.

Například Martin Hofmann uvádí, že jeho postava je klidná, racionální a moc nemluví. "Mé role jsou přitom obvykle verbálně košaté, jiné mi ani nebyly dosud nabízeny. Tohle je jedna z výjimek," říká Hofmann. "Také mimochodem nemá moc iluzí o době, ve které žije, a nejspíš tuší, že se to bude brzo lámat a že její čas končí."

Látka zasáhla i Davida Nykla. "Je to strašně osobní. Odehrává se to, co se v osmdesátém devátém dělo i mně," vysvětluje Nykl, který sametovou revoluci vnímal jako příležitost poznat své kořeny. "Byl jsem na univerzitě, říkal jsem si: Musím to vidět. Cítil jsem se tady jako mimozemšťan, všechny nápisy, rádio, vše tu bylo česky. Pro mě to dosud byla řeč, kterou se mluví doma v kuchyni."

A na minulost si při natáčení vzpomněla i Tatiana Pauhofová. "Každá lokace působí, jako by člověk měl stroj času. Otevřu ledničku a vidím přesnídávku, které jsme jedli, když jsme byli malí," říká herečka. Ihned však podotýká, že žádné nostalgické retro se nekoná.

Šestidílný seriál, který je televizním scenáristickým debutem Ondřeje Gabriela, vznikl v režii mezinárodně respektovaného Ivana Zachariáše. Ten pro HBO natočil ceněné seriálové krimidrama Pustina.

Na Bez vědomí se jako odborný poradce podílel také spolupracovník CIA a světově uznávaný expert na špionážní techniku H. K. Melton nebo znalec operativních prostředků československé tajné služby Daniel Povolný.

"O téma tajných služeb se zajímám dlouhodobě, neboť tajné služby hýbou politikou. I když existuje tendence to přeceňovat či podceňovat. Já se snažím najít střed," přibližuje Ondřej Gabriel, který se ke scenáristice dostal přes úspěšný amatérský divadelní soubor Kabaret Caligula a dlouhá léta psal do šuplíku. Více než filmy a knihy s Jamesem Bondem prý uznává spisovatele Johna le Carrého.

Také Bez vědomí slibuje spíše vážné drama v duchu příběhů tohoto uznávaného romanopisce. Nezvyklé v tom, že vypráví špionážní příběh z perspektivy ženy a vykresluje čas před změnou z listopadu 1989, která zasáhla do životů všech obyvatel České republiky.

Producenty Bez vědomí za HBO Europe jsou Tereza Polachová a Steve Matthews. Šestidílné špionážní drama vzniklo v produkci společnosti ETAMP Film.

Televizní premiéru bude mít letos v listopadu, právě u příležitosti výročí sametové revoluce, k níž se vztahuje. Ve stejný den bude seriál k vidění ve všech teritoriích HBO Europe. Rovněž má být k dispozici předplatitelům televize v Americe prostřednictvím platforem jako HBO GO či partnerských televizních a streamovacích služeb.