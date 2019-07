před 3 hodinami

HBO Europe na festivalu v Karlových Varech uvedlo premiéru dvou dílů špionážní minisérie Bez vědomí od režiséra Ivana Zachariáše. Odehrává se těsně před listopadem 1989, kdy se houslistka Marie a její politicky angažovaný manžel vrací z londýnského exilu do Československa. "Zhltli jsme to. Mně se to líbilo," konstatuje filmový kritik Kamil Fila. K recenzi si tentokrát přizval moderátora Luďka Staňka, který v minisérii hraje taxikáře.