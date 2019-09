Úspěch pro Marhoula: Nabarvené ptáče získalo od studentské poroty ocenění UNICEF

Snímek Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula soutěžící na festivalu v Benátkách získal dnes od studentské poroty ocenění Film pro UNICEF (Cinema for UNICEF). ČTK o tom za tvůrce informovala Kateřina Špůrová. Cena, která patří k paralelním oceněním vyhlašovaným během benátské filmové přehlídky, je udělována snímku, který nejlépe vyjadřuje boj za práva dětí. Příběh malého chlapce procházejícího hrůzami druhé světové války, jenž se setkává s lidskou krutostí a bezohledností, je mezi 21 uchazeči o hlavní cenu Zlatého lva.

Tvůrci snímku natočeného podle stejnojmenného románu Jerzyho Kosińského převzali ocenění na slavnostním ceremoniálu v hotelu Excelsior na benátském ostrově Lido. Dnešního předání se mimo jiné zúčastnili nový italský ministr pro mládež a sport Vincenzo Spadafora, generální ředitel benátského filmového festivalu Alberto Barbera a předseda pobočky UNICEF v Itálii Francesco Samengo.

"Cena je fantastická ve dvou ohledech. První je, že jsem ji obdržel od mladých lidí. To je pro mě skvělá zpráva, že jsou to mladí lidé tímto způsobem schopni ocenit. Druhý fantastická věc na tom je, že ta cena je vlastně za ochranu práv dětí. A někteří kritici píší, že ten film je jenom o brutalitě a násilí, ale ti mladí lidé v tom viděli přesně to, s čím jsem do toho šel, tu naději, světlo a humanitu. Takže vlastně vytvořili protiváhu názoru některých lidí," řekl Marhoul

Loni cenu Film pro UNICEF dostal dvouhodinový dokument italského režiséra Roberta Minerviniho Co uděláš, až svět vzplane? vyprávějící o sourozencích z černošské komunity na jihu USA.

V koprodukčním snímku Nabarvené ptáče se vedle známého švédského herce Stellana Skarsgarda objevují další mezinárodní hvězdy jako Harvey Keitel, Udo Kier nebo Julian Sands. Za kamerou stál Marhoulův dlouholetý spolupracovník, držitel sedmi Českých lvů Vladimír Smutný.

Bestseller Nabarvené ptáče amerického spisovatele polského původu Kosińského je kniha, kterou pro její depresivní vyznění mnoho lidí odkládá ještě před dočtením. Marhoul, který má osobně z knihy pocit "světýlka naděje v temném tunelu", se od drsného příběhu trochu odchýlil. Zahraniční kritiky si všímají především krutosti, kterou je film prosycen. Někteří novináři v Benátkách po opakovaných násilných scénách z projekce odešli a recenzenti konstatují, že snímek zřejmě nikoho nenechá chladným.

Podle Radima Fialy, který ve filmu ztvárnil kozáckého vůdce Cossacka, může představitel hlavní role Petr Kotlár aspirovat na cenu za herecký výkon. Hlavní ceny festivalu pořadatelé 76. ročníku benátského festivalu udělí 7. září. Nabarvené ptáče se zanedlouho představí i na mezinárodním filmovém festivalu v Torontu, kde bude mít první projekci 9. září. V Torontu o vítězích nebude rozhodovat porota, ale diváci.