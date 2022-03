Adamczyk o natáčení Posledního závodu: Byl jsem šťastný, že se toho můžu zúčastnit

Rockovou skupinu Arcade Fire opustil devětatřicetiletý Will Butler. "Za posledních dvacet let jsem se změnil já a změnila se i kapela. Čas na změnu," napsal na Twitteru. Se spoluhráči ještě pracoval na novém albu nazvaném The Lightning I, II, které vyjde 6. května.

Mladší bratr frontmana Wina Butlera hrál s Arcade Fire od roku 2003 nejčastěji na klávesy, baskytaru, kytaru nebo perkuse. Podílel se na všech jejich deskách včetně debutu Funeral z roku 2004 a zúčastnil se i zatím jediného pražského koncertu před čtyřmi roky v O2 areně.

Kromě toho ale Will Butler vydal tři sólové nahrávky a byl nominován na Oscara za soundtrack k filmu Ona. Teď pracuje na další vlastní desce, také skládá hudbu ke hře amerického dramatika Davida Adjmiho, uvádí server Pitchfork.com.