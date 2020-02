Vojáci Spojených států a dalších zemí Severoatlantické aliance se do 14 měsíců zcela stáhnou z Afghánistánu, mezitím do 135 dní poklesne počet amerických vojáků v zemi na 8600. Ve společném prohlášení to v sobotu oznámily vlády USA a Afghánistánu.

Prohlášení bylo vydáno krátce před očekávaným podpisem mírové dohody mezi USA a afghánským radikálním hnutím Tálibán. V Afghánistánu působí i česká armáda, která zde přišla o 14 vojáků.