Odehrává se po jaderném armagedonu. Seriál podle hry Fallout je plný násilí a mutantů

Lucy poprvé za celý život vylézá z luxusního podzemního bunkru na povrch. Bude muset využít všechny své dovednosti, aby přežila v postapokalyptické pustině zdecimované atomovými zbraněmi. Nový televizní seriál podle počítačové hry Fallout se odehrává zhruba dvě století po jaderném armagedonu.

Všech osm epizod zveřejní videotéka Amazon Prime Video tento čtvrtek ve 240 zemích včetně Česka. Za projektem stojí manželé Jonathan Nolan a Lisa Joy, autoři oceňované ságy Westworld. Při natáčení se v nich mísilo vzrušení s nervozitou. "Upřímně řečeno to něčím bylo trochu děsivé, protože jsem hry ze série Fallout hrál a miluji je," říká Nolan.

Retrofuturistická herní série pracující s estetikou 40. a 50. let minulého století začala prvním dílem z roku 1997, ten zatím poslední, nazvaný Fallout 76, byl zveřejněn v roce 2018. Všechny se odehrávají ve světě, kde atomová energie měla přinést lepší budoucnost. Utopickou víru však utnulo, když místo toho nastala jaderná apokalypsa. Ta vyhladila většinu civilizace, na jejíchž troskách se nyní rodí nová.

Seriál se odehrává více než 200 let po válce, zhruba v roce 2296, a pojednává o trojici postav. Ella Purnell hraje naivní, optimistickou mladou idealistku Lucy. Ta si nasazuje modrožlutou kombinézu a poprvé opouští bezpečí honosného protiatomového krytu číslo 33. Venku však objevuje prostředí plné násilí, anarchie a mutantů.

Walton Goggins ztvárnil Ghoula, který se před apokalypsou živil jako westernový herec. Během jaderného armagedonu se marně snažil zachránit svou rodinu, načež po něm začal mutovat a ztratil zbytky iluzí. Dnes mu chybí nos a je z něj nelítostný lovec lidí, který se zajímá jen o sebe, popisuje časopis Forbes.

Hodnotově někde mezi nimi lavíruje Maximus v podání Aarona Motena, mladý člen vojenské organizace Brotherhood of Steel, jež se snaží nastolit právo a pořádek. Jeho členové nosí mohutné brnění, hráčům známé pod označením T-60.

Oba muže, z nichž každý sleduje jiné cíle, Lucy potká v nehostinné krajině cestou za svým otcem. Toho zpodobnil Kyle MacLachlan známý ze seriálů Městečko Twin Peaks nebo Sex ve městě. Svou postavu, správce podzemního krytu 33, pojal jako otcovskou figuru. "Sám mám patnáctiletého syna, ale nedostávám moc šancí hrát otce, takže jsem se těšil o to víc," řekl MacLachlan serveru Variety.com.

Podle časopisu The Hollywood Reporter se adaptace Falloutu od jiných postapokalyptických seriálů jako nedávného The Last of Us odlišuje tím, jak výrazně pracuje s estetikou 50. let minulého století. Hodně také sází na humor a někdy šokující míru násilí. Projekt dopředu budil očekávání, propagační akce minulý týden se zúčastnil miliardář Elon Musk.

Sedmačtyřicetiletý tvůrce Jonathan Nolan je bratrem známějšího režiséra Christophera Nolana. Napsal scénář k několika jeho filmům včetně Temného rytíře nebo sci-fi Interstellar. V případě Falloutu ale Jonathan Nolan i režíroval první tři epizody. "Podobnost s hrami vidím v tom, že všechny jsou součástí jednoho otevřeného světa, ale každá má svůj příběh a svoje postavy. Náš seriál s nimi ten svět sdílí, ale také do něj vnáší nové charaktery," popisuje tvůrce.

K hrám má celoživotní vztah, dobře si pamatuje na to, jak ho před 16 lety očaroval Fallout 3. "Někdy tehdy jsem si uvědomil, že počítačové hry začínají vyprávět v mnoha ohledech ambicióznější nebo avantgardnější příběhy než filmy, že je to mnohem větší punkrock," přirovnává a konkrétně zmiňuje ságy jako Half-Life nebo BioShock.

Postapokalyptický svět Falloutu je podle něj "temný, mytický a násilný, ale také zábavný, satirický a místy skoro praštěný", což se snažil přenést do seriálu. "Asi nejvíc mě bavilo, když jsme dělali na všech těch příšerách, akčních scénách, na brnění a takových věcech," zmiňuje Jonathan Nolan.

3:17 Seriál Fallout bude od čtvrtka k vidění ve videotéce Amazon Prime Video. | Video: Amazon Prime Video

Štáb natáčel v amerických státech Utah a New York, kvůli záběrům z pouště a pustiny ale také odcestoval do africké Namibie.

"Když nás na samém začátku vidíte jít pouští, tak to nejsou žádné triky, to je Pobřeží koster," zmiňuje herec Walton Goggins. Pobřeží koster se říká asi 500 kilometrů dlouhému úseku atlantického pobřeží na severu Namibie. "Kulisy, kterými procházíme, jsou skutečné, točili jsme to v opuštěných diamantových dolech," přibližuje Goggins.

Jeho kolega Kyle MacLachlan chápe, že před premiérou hráči mírní své nadšení. "Opravdoví fanoušci těch her se podle mě těší a zároveň trochu bojí, protože už se několikrát spálili," říká herec v narážce na jiné nepovedené pokusy natočit filmy či seriály podle her.

Sám jim nerozumí, zahrát si Fallout zkusil a během několika vteřin jeho postava zemřela, přiznává. "Přesto se mi zdá, že čím víc toho z Falloutu ukazujeme, tím jsou lidé natěšenější," věří Kyle MacLachlan.

Server Deadline.com v pondělí napsal, že byť první reakce na Fallout teprve přijdou, už nyní se zdá být jisté pokračování. Videotéka Amazon Prime Video jej sice oficiálně neoznámila, získala už ale daňové pobídky od amerického státu Kalifornie ve výši 25 milionů dolarů na natočení druhé řady.