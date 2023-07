Ewan McGregor: Knír mám kvůli roli ruského hraběte. Moulin Rouge dcera proplakala

Kvůli roli ruského hraběte v chystaném seriálu si skotský herec Ewan McGregor nechal narůst knír a nechá si ho, dokud neskončí natáčení. Řekl to v neděli na karlovarském festivalu, jehož je hvězdou. „Od února v Manchesteru točíme osmidílný seriál podle knihy Gentleman v Moskvě. Tohle je ještě nic, měli jste vidět velký zatočený knír, který jsem měl kvůli pozdějším scénám,“ říká.

Ewan McGregor do Karlových Varů přijel s dcerou Clarou. Společně hrají v road movie Druhá šance. | Foto: ČTK

V seriálu podle také česky vydaného románu spisovatele Amora Towlese ztvární Ewan McGregor hraběte Rostova, jehož po revoluci z roku 1917 vykázali bolševici do podkrovního pokoje hotelu v centru Moskvy. "Je to úžasná kniha, všem ji doporučuji," tvrdí herec. Seriál, v němž účinkuje s manželkou, Američankou Mary Elizabeth Winstead, uvede videotéka Skyshowtime zřejmě příští rok.

Dvaapadesátiletý skotský držitel Zlatého glóbu známý z filmů Trainspotting a Moulin Rouge nebo ságy Hvězdné války přijel do Karlových Varů s manželkou i dcerou. V sobotu pozdě večer od prezidenta festivalu Jiřího Bartošky převzal sošku, v neděli se setkal s premiérem Petrem Fialou z ODS. Večer odletí.

Na odpolední tiskové konferenci mimo jiné řekl, že film Trainspotting z roku 1996 dcera Clara McGregor poprvé viděla bez něj, když jí bylo šestnáct. "Zato jsem dětem pouštěl svou slavnou záchodovou scénu," vypráví McGregor s odkazem na pasáž, ve které se jeho hrdina závislý na drogách hrabe ve špinavé záchodové míse. Ta jej nakonec pohltí. "Málokterému rodiči se poštěstí ukázat vlastním dětem, jak se ponořil do záchodu," směje se McGregor.

Pamatuje si také, jak dceři poprvé pustil muzikál Moulin Rouge z roku 2001, v němž ztvárnil nešťastně zamilovaného básníka. "Dceři bylo devět nebo deset, film jsme měli doma na DVD. Pustil jsem ho a šel jsem něco dělat vedle, když tu z vedlejší místnosti slyším usedavý pláč. Hned jsem přiběhl, že to vypnu, ale ona mě v slzách zapřísahala, ať film nechám běžet," líčí herec.

Dcera si vzpomínku vybavuje trochu jinak. "Ale je pravda, že jsem Moulin Rouge proplakala a že to bylo tak dojemné, až jsem ten snímek od té doby neviděla. Jednou si ho zase pustím," dodává dnes sedmadvacetiletá herečka a producentka Clara McGregor.

Její otec v neděli dále popisoval, jak ji vozil do školy. Cestou v autě si pouštěli písně britské zpěvačky Leony Lewis, zejména songy Bleeding Love a Run, který pochází původně z repertoáru rockové kapely Snow Patrol. "Těsně předtím, než zastavil u školy, táta vždycky ohulil hlasitost a já měla chuť se schovat, aby ten trapas nebyl vidět," vybavuje si Clara McGregor.

"V písni Bleeding Love zpívá Leona Lewis, že má ochromené srdce. Ale tady Clařina mladší sestra nerozuměla slovu ochromené a místo crippled anglicky vždycky zpívala scrippled, což nám přišlo tak roztomilé, že jsme tohle slovo přejali do rodinného slovníku," dodává Ewan McGregor.

Do Karlových Varů přivezl film Druhá šance, ve kterém s Clarou McGregor oba účinkují a mimo jiné zpívají právě skladbu Bleeding Love. Snímek vypráví o otci a dceři, kteří se po dlouhém odloučení znovu sbližují při road tripu z amerického San Diega do Nového Mexika. Vztah k sobě znovu nacházejí skrze dívčiny problémy se závislostí. Drama protkané jemným humorem i rodičovskou láskou mělo loni premiéru na texaském festivalu South by Southwest.

"Natáčení bylo mimořádné tím, kolik jsme díky němu mohli strávit času společně. Já jsem věčně rozlítaný, Clara je mladá, jen výjimečně se rodičům a dětem v našem věku přihodí, aby spolu mohli strávit takhle intenzivních pět týdnů," zdůrazňuje Ewan McGregor.

Byli spolu od chvíle, kdy se první den potkali v maskérně. "A hezké bylo, že nám režisérka Emma Westenberg dovolila improvizovat a mít spoustu scén bez dialogů, ve kterých prostě sedíme a mlčíme. To, že jsme otec a dcera, se do dění na plátně samozřejmě propisuje," pokračuje.

Tvrdí ale, že před dcerou v jádru nehrál. "To je na tom právě krásné. Pro mě herectví není něco, co bych předstíral, je to čirá pravda. A natáčení Druhé šance bylo o hledání právě takové pravdy pro tyto dvě postavy."

Dceru chválí za herecký výkon i za to, jak snímek s dalšími kolegy spoluprodukovala. "Odvedla úžasný výkon, je to mimořádná herečka a sami se o tom můžete přesvědčit ve filmu. Na takhle velkém plátně se nedá nic schovat. Jsem na ni tak strašně hrdý," říká herec.

Podle režisérky Emmy Westenberg, jež do Karlových Varů také přijela, je možnost natočit film s otcem a dcerou relativně vzácná. "Díky tomu i ostatní na place začali myslet na svoje matky a otce. Vznikla osobitá atmosféra, při různých příležitostech se dost mluvilo o rodičích a dětech, což se propsalo do toho filmu," věří autorka. Štáb pracoval v okolí města Albuquerque v Novém Mexiku.

V průběhu zhruba třičtvrtěhodinové nedělní tiskové konference Ewan McGregor nedostal ani jeden dotaz na roli rytíře Jedi Obi-Wana Kenobiho, kterého ztvárnil nejprve na přelomu tisíciletí ve druhé trilogii Hvězdných válek a znovu vloni ve stejnojmenném televizním seriálu. "Poslední otázka se vždycky týká Star Wars. Hlavně se neptejte na Star Wars," prosil novináře.

Naopak dostal příležitost zavzpomínat na začátek spolupráce s dnes šestašedesátiletým britským režisérem Dannym Boylem. Jako první roku 1994 natočili thriller Mělký hrob.

"Pro mě, Dannyho, ale také pro producenta, a dokonce i scenáristu to byl první větší projekt, na němž jsme pracovali. Danny tehdy nastavil laťku vysoko i co se týče komunikace mezi režisérem a hercem. Vždy jsem měl pocit, že ze mě dokáže dostat nejvíc," říká McGregor, který pak účinkoval v Boyleových filmech Trainspotting a Extra život. Znovu se potkali před šesti lety při pokračování nazvaném T2 Trainspotting. "Pro mě jsou hodně důležité hlavně ty naše první tři filmy. Ty mě udělaly tím hercem, kterým jsem dodnes," uzavírá Ewan McGregor.

