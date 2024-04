Igelitka plná peněz. Umělec ji vystavuje přímo v České národní bance

Umělecké dílo, které sestává z tisíců platných českých bankovek v hodnotě 878 600 korun a igelitové tašky, nově vystavuje streetartový umělec Epos 257 přímo v České národní bance. Neobvyklou práci v roce 2018 vydražil pod názvem 3080 transakcí za 1,34 milionu korun, čímž se její název změnil na 3081 transakcí.

Igelitku plnou peněz od Epose 257 lze do 26. května vidět na výstavě v České národní bance. | Foto: ČTK

Epos 257, což je pseudonym absolventa Vysoké školy uměleckoprůmyslové původně pocházejícího z pražské graffiti scény, chtěl tímto způsobem prozkoumat svou uměleckou hodnotu. Zároveň poukazuje na úlohu peněz v umění, respektive na jejich vliv ohledně postavení umělce ve společnosti, stejně jako na svět investic a spekulací, jehož je trh s uměním součástí.

Dílo bylo nově zařazeno na výstavu nazvanou Lidé a peníze, kterou lze od tohoto úterý vidět v bývalém trezoru historické budovy České národní banky. Potrvá do 26. května. Igelitku zapůjčil její současný majitel.

Eposova taška s 878 600 korunami je neobvyklým dílem. Umělec částku v roce 2017 vybral od návštěvníků své výstavy v pražském Veletržním paláci. Tam byl sice vstup zdarma, lidé ale paradoxně potřebovali peníze.

Za bankovku jakékoliv nominální hodnoty obdrželi od obsluhy zpátky bankovku stejné nominální hodnoty, jen zcela novou, vybranou přímo z České národní banky. Došlo tak k transakci, při níž se nikdo neobohatil, jen se při tomto názorném "praní špinavých peněz" použitá bankovka vyměnila za čistou. Cílem bylo zviditelnit oběh peněz v ekonomice. Zájemci nejčastěji vyměňovali stokoruny. V balíku jsou ale také pětitisícovky, napsalo Aktuálně.cz.

Epos 257 po skončení výstavy spočítal hodnotu bankovek a došel k číslu 878 600 korun. Právě tolik obsahuje igelitka, kterou následně vydražil na aukci v pražském Obecním domě za 1,34 milionu korun. Za tuto částku tašku koupil galerista Zdeněk Sklenář.

"Neobvyklým záměrem 'prodat peníze' chtěl Epos 257 mimo jiné zjistit, jakou 'přidanou hodnotu' má jeho nehmotný umělecký záměr," vysvětluje mluvčí projektu Světlana Pospíšilová. Eposův autorský přínos lze po odečtení aukčních poplatků vyčíslit téměř na čtvrt milionu.

Epos 257, který podobně jako třeba britský Banksy přísně střeží svou totožnost, patří k nejznámějším streetartovým autorům v Česku.

Dlouhodobě zasahuje do veřejného prostoru. Číslovka v jeho pseudonymu Epos 257 odkazuje na paragraf, který postihuje poškozování cizí věci. Tohoto trestného činu se autor nejčastěji dopouští na billboardech, které barevně "upravuje" pomocí paintballových pušek. Rád například "maluje" na nepronajaté plochy překryté bílým papírem, které mu připomínají plátna, někdy zasahuje přímo do reklam. Je to jeho způsob boje proti komercionalizaci veřejného prostoru.

K jeho nejznámějším kouskům patřilo, když po Praze rozestavil balíky sena nebo prodával výřezy z předvolebních billboardů. Za autorsky zarámované portréty Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga nový vlastník zaplatil dva miliony korun. Umělec také svého času provedl ilegální zábor prostranství na Palackého náměstí. S několika kamarády plotem ohradil plochu 50 metrů čtverečních. Nikomu to dlouho nepřišlo divné. Zábor nechala místní radnice odstranit až po více než padesáti dnech.

V roce 2010 reprezentoval Epos 257 Českou republiku na Expu v Šanghaji. Jeho práci dlouhodobě ovlivňuje zájem o grafický design a architekturu. Poslední velkou výstavu měl před třemi roky v pražském Centru současného umění Dox.

Video: Ekonomka radí, jak si říct o vyšší plat