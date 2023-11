Ed Sheeran vyprodal koncert v Hradci Králové, pořadatelé přidávají druhý

Britský zpěvák Ed Sheeran vyprodal koncert, který se uskuteční 27. července příštího roku na letišti v Hradci Králové. Pořadatelé proto přidávají další vystoupení hned druhý den 28. července. Jako speciální host se představí pětatřicetiletý britský písničkář Calum Scott.

Sheeran je jednou z nejvýraznějších osobností současné pop-music. V Česku naposledy účinkoval roku 2019 v pražských Letňanech. Jeho dva koncerty tehdy do metropole přilákaly celkem 150 tisíc diváků. "Na stejném místě jako Rolling Stones odehrál v podstatě intimní koncert. Vystačil si pouze s kytarou, looperem a repertoárem hitů," napsalo Aktuálně.cz.

Oba královéhradecké koncerty pořádají skrze společnosti FKP Scorpio a Ameba Production organizátoři tamního festivalu Rock for People. Sheeran vystoupí v místě jeho konání, tedy multifunkčním Parku 360 v areálu letiště. Do Česka přijede v rámci turné nazvaného Mathematics.

"Jedná se o unikátní model, který v rámci aktuálního turné nemá obdoby. Pro návštěvníky bude připravený pestrý doprovodný hudební i nehudební program už od dopoledních hodin, několik možností ubytování, skvělá gastronomie, ale i třeba kyvadlová doprava z centra Hradce Králové," slibuje Michal Thomes, ředitel Rock for People a také agentury Ameba Production.

Vstupenky na druhý koncert budou k mání od pondělí 4. prosince. Paralelně s tím bude spuštěn prodej ubytování a velkokapacitní parkování na oba koncerty. Více informací je na speciálním webu.

Dvaatřicetiletý zpěvák, skladatel i textař získal několik cen Grammy, Brit Award a dalších prestižních cen. Jeho hity jako Shape Of You, Thinking Out Loud nebo Perfect mají na YouTube dohromady přes 13 miliard zhlédnutí. Na konci roku 2017 obdržel Sheeran Řád britského impéria za aktivity v oblasti hudby a charity.

Letos vydal dvě alba: v květnu vyšlo Subtract, v září Autumn Variations. "Snaží se artikulovat pocity z náročného životního období. Nebývale osobní písně ale trpí přílišnou popisností," napsalo o první nahrávce Aktuálně.cz.

Video: Singl Shape of You od Eda Sheerana