Ed Sheeran vyprodal koncert v Hradci Králové, pořadatelé přidávají druhý

Počet seniorů do půli století vzroste z 2,2 na 3,1 milionu, předpovídá Český statistický úřad

Česko čeká výrazné stárnutí. Do poloviny století by mohl počet lidí nad 65 let vzrůst z 2,2 milionu na 3,1 milionu. Podíl se dostane z pětiny na 30 procent. Přibýt by mělo hlavně osob nad 85 let.…

