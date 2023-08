Dvořákova Praha letos připomene i Brahmse, přijedou Vídeňští filharmonikové

Skladatele Antonína Dvořáka i Johannese Brahmse připomene letošní ročník festivalu Dvořákova Praha, který se v Rudolfinu uskuteční od 7. do 25. září. Tvorbu slavného českého autora a jeho německého kolegy, od jehož narození letos uplynulo 100 let, propojí 13. září koncert proslulých Vídeňských filharmoniků.

Pod taktovkou Jakuba Hrůši zazní nejprve Brahmsův Druhý klavírní koncert s ruským sólistou Igorem Levitem a poté Dvořákova Osmá symfonie. Půjde o jeden z vrcholů přehlídky.

"Brahms je pro Dvořákův umělecký růst skutečně zásadní osobou, protože svému nakladateli Fritzi Simrockovi doporučil jeho díla," říká Jan Simon, klavírista a ředitel Dvořákovy Prahy. "Dvořákovi to zajistilo publicitu i dostupnost. Autor, který nemá svého nakladatele, může mít velkou invenci, ale pokud jeho dílo není šířeno, tak to má v životě o mnoho složitější," doplňuje.

Na slavnostním zahájení 7. září jako tradičně zazní Dvořákův Violoncellový koncert a Novosvětská symfonie. Letos se jich ujme orchestr curyšské Tonhalle se svým hudebním ředitelem, renomovaným dirigentem Paavem Järvim. Sólový part přednese ruská violoncellistka Anastasia Kobekinová.

Na pozvání pořadatelů do metropole přijede Izraelská filharmonie se svým šéfdirigentem Lahavem Shanim a houslistou Gilem Shahamem. Vystoupí dvakrát. V neděli 10. září uvedou Brahmsův Houslový koncert, o den později Dvojkoncert pro housle a violoncello, v němž se k Shahamovi přidá violoncellista Kian Soltani.

Programová řada Dvořák Collection se podruhé zaměří na kompletní provedení Dvořákových smyčcových kvartetů. Náplní tak bude splývat s komorní řadou. Pod kurátorským dohledem členů Pavel Haas Quartetu zaznějí Dvořákovy skladby v interpretaci špičkového Belcea Quartetu nebo Schumann Quartetu. V rámci Komorní řady pak kvarteta rozšíří klarinetistka Sharon Kam nebo klavírista Bertrand Chamayou.

V rámci brahmsovské řady si posluchači vyslechnou autorův První klavírní koncert v podání Paula Lewise. Zazní 25. září na závěr festivalu za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu vedeného Petrem Popelkou.

Rezidenčním orchestrem Dvořákovy Prahy je také letos Česká filharmonie. V jejím čele se vystřídají Sakari Oramo, Tomáš Netopil a ve dvojroli sólisty i dirigenta sir András Schiff, který koncert na pražské přehlídce zahrnul do oslav svých nadcházejících sedmdesátin. Budapešťský rodák je oslaví v prosinci.

Programová řada nazvaná Pro budoucnost se zaměří na nastupující generaci. Nabídne finálová kola soutěže Concertino Praga v komorní i sólové kategorii a 17. září vystoupení stipendistů Akademie komorní hudby pod vedením Tomáše Jamníka.

Sérií čtyř podvečerních koncertů se Dvořákova Praha po loňské premiéře vrátí do foyer Bořislavka Centra, tedy kancelářského a nákupního centra postaveného skupinou KKCG Real Estate Group podnikatele Karla Komárka, jenž je sponzorem festivalu. Také letos bude výtěžek ze vstupného věnován do stipendijního fondu Komárkovy rodiny pro talentované hudebníky.

Betlémská kaple se stane dějištěm koncertů nové programové řady Akademický cyklus, na které organizátoři spolupracují s Českým vysokým učením technickým v Praze. Cílem je podpořit mezi studenty i pedagogy zájem o klasickou hudbu.

Loňský patnáctý ročník festivalu uvedl 15 koncertů ve Dvořákově síni Rudolfina a dalších 15 vystoupení či doprovodných akcí jinde. Dle pořadatelů přišlo 15 tisíc lidí. Festival se tak po dvou covidových letech co do zájmu diváků vrátil na úroveň posledního předpandemického roku 2019.

Šedesátimilionový rozpočet Dvořákovy Prahy pomáhá zajišťovat hlavní mecenáš, kterým je Karel Komárek Family Foundation, ministerstvo kultury, pražský magistrát a soukromí dárci. Grant z ministerstva kultury letos činí 17,9 milionu korun, Praha poskytla 7,5 milionu korun. Více než polovinu rozpočtu tvoří honoráře pro umělce a náklady na jejich ubytování.

"Bez finanční podpory by žádný festival klasické hudby v evropském kontextu nemohl existovat," zopakoval letos Robert Kolář, šéf Akademie klasické hudby, která Dvořákovu Prahu pořádá.

Také podle Jana Simona se jen výjimečně podaří, aby vstupné pokrylo téměř kompletní honorářové náklady. Většinou se tak stane v případě recitálů nebo komorních vystoupení. "Jediné projekty, které jsou samofinancovatelné, jsou turné po sportovních halách, ale to je koncept, který je v klasické hudbě až na naprosté výjimky v podstatě nemožný," upozornil Simon.

Například na nejočekávanější koncert letošního ročníku, vystoupení Vídeňských filharmoniků, stojí vstupenky 1990 až 5490 korun za kus. Pokud by ho však pořadatelé měli financovat pouze ze vstupného, lístky by i při stoprocentním zaplnění Dvořákovy síně musely stát až 9000 korun jeden, varoval Robert Kolář. Podle něj by tak podobné akce byly spíše jen pro bohaté.

