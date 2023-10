Cenu Francouzské akademie za román získala love story z doby kolonialismu

Za milostný příběh, který se odehrává v době kolonialismu, francouzská spisovatelka Dominique Barbéris tento čtvrtek večer získala prestižní Velkou cenu Francouzské akademie za román. Informovala o tom agentura AFP. Porota vybrala vítězku v prvním kole.

Pětašedesátiletá akademička přes čtyři dekády učí literaturu na pařížské Sorbonně. První román vydala v roce 1996, dva roky nato přešla k renomovanému nakladatelství Gallimard, kde letos publikovala také vítěznou prózu nazvanou Une façon d'aimer.

Odehrává se v největším kamerunském městě Douala krátce předtím, než tento stát v rovníkové Africe roku 1960 získal nezávislost. Spisovatelka se právě v Kamerunu roku 1958 narodila. Román věnovala památce svého otce, který začátkem 50. let odjel z Francie do Afriky. Hrdinkou příběhu je Madeleine z Bretaně, jež se kvůli manželově zaměstnání stěhuje do Kamerunu a tam se zamiluje na plese.

Velká cena Francouzské akademie za román je spojená s odměnou 10 tisíc eur, tedy asi čtvrt milionu korun. Potřetí za sebou ji letos dostala kniha vydaná Gallimardem. Ten už uspěl předloni, kdy se radoval spisovatel François-Henri Désérable, a znovu vloni, kdy vyhrál Giuliano da Empoli s knihou inspirovanou skutečným poradcem ruského prezidenta Vladimira Putina.

Při podzimní sérii literárních ocenění ve Francii bývá právě Velká cena Francouzské akademie za román, která existuje od roku 1914, udělována jako první. Největší pozornost tradičně vzbuzuje Goncourtova cena. Letos bude předána 7. listopadu.