Podcast: Žlutomodrou vlajku jsem poprvé viděl, když se rozpadal Sovětský svaz

„Byla hodná jako většina babiček a jmenovala se Marie. Celý život strávila na Ukrajině, přitom věděla, že má otce Čecha z Berouna. Ke konci života se přestěhovala do Čech,“ popisuje Alexej Sevruk postavu, které se stala předlohou jeho románu Evropanka. Ten právě vydalo nakladatelství Argo.

Když Alexej Sevruk zkraje 90. let začal chodit do první třídy, rozpadl se Sovětský svaz. | Foto: Libor Fojtík

Spisovatel a překladatel Sevruk se narodil na Ukrajině, od 12 let však žije v Česku. V próze vypráví dějiny své rodné země v průběhu 20. století, jak je slýchal nejen od babičky Marie. "Mám velkou ukrajinskou rodinu. Člověk si toho spoustu vyposlechne, když třeba na svatbě nebo na pohřbu lidi popíjejí kořalku. Vždycky mě bavilo poslouchat vyprávění starších," říká.

V počátcích jeho dětské zvídavosti překvapivě stála sovětská válečná propaganda. "'Vyprávěj nám o válce', chtěli jsme po babičce jako děti," vzpomíná. "Možná za to mohly tehdejší sovětské filmy. Ukazovaly válku jako něco jednoduchého - naši hrdinně dobývají a Němci utíkají, hurá! Babička ale o válce vyprávět nechtěla. Zatvářila se utrápeně a plácla se do čela. Bylo evidentní, že jí to dělá problém, jako všem, kdo zažili trauma. A my byli tak krutí, že jsme o tom vyprávět chtěli," líčí autor.

Podcast s Alexejem Sevrukem si můžete poslechnout zde:

Připomíná, že v souvislosti s Ukrajinou šlo za dob Sovětského svazu o vytěsněné dějiny. "Stalinské represe nebo hladomor ve 30. letech byly tabu. Spousta lidí skončila v kriminále, jen protože nepochopili, že nemohou oplakávat své mrtvé, kteří zemřeli zkraje 30. let. Za perestrojky a během glasnosti už se dalo něco zjistit, ale trvalo, než informace z akademických prací prosákly dolů," připomíná.

Když Alexej Sevruk zkraje 90. let začal chodit do první třídy, Sovětský svaz se rozpadl. "Doslova před mýma očima. Rodiče pracovali v centru Kyjeva, cestou do školy jsme veřejnou dopravou projížděli kolem ukrajinského parlamentu, Verchovné rady, kde se konaly masové protesty. Tam jsem poprvé viděl žlutomodrou ukrajinskou vlajku. V mém sovětském slabikáři nebyla. Ptal jsem se na to rodičů. Jen se po sobě podívali: 'To dítě je nějaké chytré. Ještě nás zavřou.'"

Sevrukův román Evropanka hlasem pamětníků vypráví, co mělo být vytěsněno a zapomenuto. Třeba že Ukrajina po roce 1917 zažila sice krátkou, přesto vlastní nezávislost. Stejně tak kniha připomíná odpor proti bolševikům i bělogvardějcům a další snahy vytvořit nezávislý ukrajinský stát. "Proto dnes Ukrajina tak houževnatě odporuje snahám Ruska začlenit ji do svého světa," dává to Sevruk do kontextu.

Mezi lidmi, kteří se zabývají Ukrajinou, podle něj existuje bonmot, že ukrajinskou historii nelze číst bez bromu, tedy prostředku na uklidnění. "Skutečně se jeví jako série katastrof. Ale člověk se snaží neztrácet naději. Nakonec o tom je ta kniha, že v každé situaci, když člověk neztratí víru a naději, když nepoleví, možná se mu povede se z té situace dostat. Což je nakonec i situace dnešní Ukrajiny," konstatuje spisovatel.

