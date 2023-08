Osm let v žaláři za kritiku války. Rusové v nepřítomnosti odsoudili autora Metra 2033

Moskevský soud toto pondělí v nepřítomnosti odsoudil populárního spisovatele Dmitrije Gluchovského k osmi letům odnětí svobody za údajné "šíření lží" o ruské armádě. Informovala o tom agentura AP. Pro autora, kterého také čeští čtenáři znají díky románům Metro 2033 a Metro 2034, prokuratura žádala devět let za mřížemi.

Gluchovskij dle obžaloby šířil na sociálních sítích texty a videa s "uměle vytvořenými" důkazy o zločinech spáchaných ruskými vojáky na Ukrajině, tvrdí ruská státní agentura TASS. Spisovatele jen na Instagramu sleduje přes 200 tisíc lidí. Odsouzen byl několik dnů poté, co ruský soud v jiném procesu poslal na dalších 19 let do vězení opozičního předáka Alexeje Navalného.

Spisovatel žije v exilu od loňska, kdy veřejně zkritizoval válku a obvinil z jejího rozpoutání prezidenta Vladimira Putina. Tím ale porušil nový zákon, podle něhož je ilegální nazývat ruskou válku na Ukrajině válkou. Ministerstvo vnitra následně zařadilo autora na seznam hledaných osob. Od té chvíle se Gluchovskij nemohl vrátit do vlasti, kde mu hrozila vysoká pokuta a stíhání. Nyní by po návratu putoval rovnou za mříže.

Krátce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, k němuž došlo vloni v únoru, Moskva přijala zákon o takzvané diskreditaci ruské armády. Od té doby za "lživé zprávy" o ruské armádě hrozí občanům až 15 let vězení. Ustanovení dle kritiků slouží k umlčování veškerého nesouhlasu s invazí na Ukrajinu. Ruský ústavní soud tento článek trestního zákona nedávno odmítl zrušit, připomíná portál Gazeta.ru.

Zákon nicméně neodradil Dmitrije Gluchovského. Protože s kritikou vlasti nepřestal, Kreml vůči němu v dalších měsících přitvrdil. Ministerstvo vnitra po něm vyhlásilo celostátní pátrání, úřady mu obstavily majetek a ministerstvo spravedlnosti jej označilo nálepkou "cizí agent".

Dnes mají ruská knihkupectví zakázáno vystavovat ve výlohách jeho knihy a knihovny je stahují z oběhu, doplňuje server Meduza, působící z lotyšského exilu. Podobný osud stihl i jiné ruské autory kritizující válku.

Moskevský rodák proslul bestsellerovou sci-fi trilogií, jež začala knihou Metro 2033 a inspirovala sérii videoher. Vypráví o Moskvanech, kteří po rozeznění poplašných sirén stihli doběhnout do spletitého labyrintu metra a po dopadu jaderných střel živoří v šachtách desítky metrů pod povrchem, kde co stanice, to osobitá komunita a mikrostát.

Sága byla přeložena do desítek jazyků včetně češtiny. Vloni ji znovu vydalo nakladatelství Listen v českém překladu Rudolfa Řežábka. Autor trilogii před sedmi lety představil také na pražském veletrhu Svět knihy. Tam závěrečný díl označil za metaforu života v Rusku na ruinách Sovětského svazu.

"Je to metafora národa žijícího v bunkru. Kniha mimo jiné klade otázky, proč svůj smysl života vidíme jen v boji a proč tak lehce věříme lžím a propagandě," řekl tehdy a zavzpomínal, jak prózu začal psát koncem 90. let za vlády prezidenta Borise Jelcina. "Mezi Ruskem a Západem tehdy nebyla konfrontační politika. První díl není o strachu z jaderné války, ale o lidech, kteří se narodili v období Sovětského svazu a zažili krach socialistického tábora a komunismu," dodal.

Dmitrij Gluchovskij strávil čtyři a půl roku v Jeruzalémě, kde vystudoval mezinárodní vztahy. Pracoval jako televizní a rozhlasový reportér v Německu a Francii či jako válečný korespondent v Izraeli nebo v Abcházii.

Při psaní sci-fi ságy, již sám považuje za antiutopii, jej inspirovali bratři Arkadij a Boris Strugačtí, Isaak Babel nebo Jevgenij Zamjatin. Podle Metra 2033 vznikla úspěšná počítačová hra a už několik let se chystá také filmová adaptace.

