Vedení Brna kvůli úsporám zvažuje převod tamního Národního divadla na stát

Vedení Brna se kvůli klesajícím příjmům městského rozpočtu vrací k myšlence převést Národní divadlo Brno na stát. Pro takový krok by však bylo zapotřebí změnit zákon. O podpoře pro tuto změnu na pondělní videokonferenci jednala primátorka Markéta Vaňková z ODS s jihomoravskými krajskými zastupiteli.

"Hovoří se o tom delší dobu. Téma jsme otevřeli v souvislosti s aktuální situací, kdy předpokládáme výrazný propad daňových příjmů města a hledáme, kde snížit jeho výdaje. Pouze provozní náklady Národního divadla Brno jsou 600 milionů korun ročně," říká Vaňková.

Plán na převod divadla do správy státu vychází z toho, že Národní divadlo Brno má přesah na celou Moravu. Stejný krok zvažuje i Ostrava, jejíž Národní divadlo moravskoslezské také slouží divákům z okolních krajů. Obě divadla by tak měla mít stejný status jako pražské Národní divadlo, které je centrem pro diváky z Čech.

Brno i Ostrava nyní projednávají jednotný postup při jednání se státem.

"Tuto myšlenku jsem probírala se všemi ministry kultury, se kterými jsem se ve funkci primátorky dosud setkala, bohužel zatím nebyla z jejich strany kladně akceptována," říká Vaňková.

K přechodu pod správu státu se podle ní staví kladně i ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser. "Chceme o tom jednat i se zástupci kulturní obce v Brně a ideálně i celorepublikově a máme za to, že by tento, podle nás logický návrh mohl být podpořen. Pro brněnskou kulturu by to samozřejmě přineslo větší možnosti financování," dodává Vaňková.

Česká televize minulý týden informovala, že brněnská kultura bude příští rok hospodařit s rozpočtem skoro o 60 milionů korun nižším než letos. Město dalo svým příspěvkovým organizacím za úkol snížit provozní výdaje, což se dotkne Filharmonie Brno i Centra experimentálního divadla, kam spadají Husa na provázku a HaDivadlo.

První výpovědi už kvůli tomu rozdalo právě Národní divadlo Brno, kterému v rozpočtu bude chybět 20 milionů na tržbách. Dalších 9,5 milionu mu škrtne město, celkově tak divadlu vypadne 30 milionů korun.

"Diváci neuvidí řadu inscenací, budeme hrát méně. Museli jsme rozdat napříč divadlem osm výpovědí, další čtyři místa, kde dobíhaly smlouvy, už zůstanou neobsazená," řekl ředitel Glaser.

Výpověď dostal například dirigent Jaroslav Kyzlink, který je s Národním divadlem Brno přitom spjatý skoro 30 let. Podle Glasera je však opatření přechodné. "Pevně věřím, že poté, co se zvedneme ze země a vrátí se diváci, podaří se nám navýšit tržby, rozjede se ekonomika a město vrátí příspěvek na původní výši, tak se budeme chtít vracet zpátky na množství úvazků," dodal ředitel divadla pro Českou televizi.