Ve věku 56 let Zemřel divadelní režisér a básník Jan Borna. S roztroušenou sklerózou bojoval 24 roků

AKTUALIZOVÁNO před 27 minutami

Po dlouhé nemoci v pondělí ve věku 56 let zemřel divadelní režisér a básník Jan Borna. V posledních letech byl členem uměleckého vedení pražského Divadla v Dlouhé. Informaci o jeho úmrtí potvrdila mluvčí divadla Karola Štěpánová. Specializoval se na tvorbu pro děti a na rodinné divadlo pro všechny generace. Je držitelem řady divadelních ocenění. Od roku 1993 bojoval s roztroušenou sklerózou, v posledních letech ho nemoc již velmi omezovala.

Praha - Ve věku 56 let zemřel v pondělí po dlouhé nemoci divadelní režisér a básník Jan Borna, kterého proslavili zejména některé inscenace pražského Divadla v Dlouhé. Specializoval se na tvorbu pro děti a na rodinné divadlo pro všechny generace. V posledních letech ho výrazně omezovala roztroušená skleróza, s kterou bojoval již od roku 1993.

"Naučil jsem se nedívat se dozadu, ale od této chvíle dopředu. A zase ne moc daleko. Velmi důležité je radovat se z toho, co je teď, a těšit se na kousek, kam dohlédnu," řekl Borna v roce 2005 v rozhovoru pro časopis Revolver Revue. V něm také prozradil, že se mu daří s chorobou bojovat hlavně díky obětavé rodině a skvělému pracovnímu kolektivu. "Berou mou situaci, jaká je, studenti mě nosí do třetího patra, herci do suterénu. Je to úplně normální, i jako součást humoru, žádné tabu."

Borna vystudoval teorii kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a režii na DAMU. Byl členem Volného spojení režisérů, režíroval v brněnském HaDivadle (1985-1986), loutkovém divadle DRAK v Hradci Králové nebo Realistickém divadle v Praze. V letech 1993-1996 byl uměleckým šéfem a režisérem Dejvického divadla. Spoluzakládal divadlo Vizita. Od roku 1990 vedl ateliér herectví na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Od roku 1996 byl režisérem a členem uměleckého vedení Divadla v Dlouhé.

K jeho nejúspěšnějším inscenacím patří divadelní setkání s Petrem Skoumalem a jeho dětskými písničkami Kdyby prase mělo křídla, které se v Divadle v Dlouhé hrálo od jeho založení v roce 1996 až do roku 2013 a dosáhlo téměř 300 repríz. Mnoha ocenění se také dočkala divadelní revue podle Malé vánoční povídky Ludvíka Aškenazyho Jak jsem se ztratil, která se stala nejlepší činoherní inscenací roku 2000.

Za režii a scénář Kabaretu Prévert-Bulis získal Cenu Sazky a Divadelních novin, inscenace se stala Událostí sezony 2004/05. Za celoživotní umělecké zásluhy v oblasti divadla mu byla v roce 2008 udělena Cena Ministerstva kultury ČR. V roce 2014 obdržel Cenu Genia smíchu 2014 na pardubickém Festivalu smíchu, kde často vyhrávaly právě jeho inscenace (například Naši furianti či Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách).

Kromě divadelních textů psal Borna také básně. Vyšly mu sbírky Malé prosby, Veselá čekárna, Krajina nad parapetem, Na dosah a O lásce a o ničem.

autoři: ČTK, Magazín