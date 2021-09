Dianiška: Rád provokuju, dělám divadelní popík. Se Špinarkou v Ostravě je to o držku

Myslím, že to někoho může urazit, neuvědomil jsem si, že někteří ještě mají Špinarku v živé paměti. Ale děláme z ní hrdinku, postavil jsem to jako superhrdinský komiks, říká oceňovaný dramatik, režisér a herec Tomáš Dianiška, který působí hlavně v pražském Divadle pod Palmovkou. Nepoužívám velké divadelní metafory, jdu divákovi naproti. Dělám popík, ale tak, aby to neurazilo ani divadelníky, říká.

