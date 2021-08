Kritizoval ředitele. V Národním divadle předčasně skončí šéf činohry Špinar

Z pražského Národního divadla předčasně odejde umělecký ředitel činohry Daniel Špinar. Ve funkci byl od roku 2015, mandát mu měl vypršet za dva roky. Jeho nástupce vybere odborná komise.

Že Špinar funkci složí dřív, potvrdil pro Aktuálně.cz ředitel Národního divadla Jan Burian. "Dodělá aktuální sezonu. Daniel Špinar to včera navrhl a já jsem s tím souhlasil," říká Burian, kterého Špinar poslední dobou veřejně kritizoval. "Spolupracovat za stávajících okolností by bylo mimořádně těžké a neprospělo by to ani Národnímu divadlu," dodává Burian.

Špinar v pondělí zveřejní video, kde popíše okolnosti. "Vysvětlím v něm, z jakých důvodů odcházím," avizuje.

Špinarova kritika souvisela s kauzou na pražské DAMU, kde Burian od roku 2001 vede katedru činoherního divadla. Koncem června iniciativa Nemusíš to vydržet zveřejnila necelé tři desítky svědectví, podle nichž se někteří studenti školy setkávají se zastrašováním, šikanou, či dokonce sexuálním obtěžováním ze strany pedagogů.

Výpovědi jsou anonymní, nelze je ověřit. "Je mi líto každé nespravedlnosti. Omluvím se každému, komu bych, byť nevědomě, ublížil. To ať udělá každý. Odmítám ale, že bychom studentům obecně ubližovali jako katedra," reagoval Burian.

Špinar na DAMU sice neučí, na přelomu tisíciletí tam ale vystudoval nejprve herectví a později činoherní režii. Šéf tamní katedry Burian je dnes jeho nadřízeným v Národním divadle, kde někteří absolventi školy působí.

Po zveřejnění výpovědí Špinar vyzval Buriana, aby funkci na DAMU složil, protože "zaprvé je nemorální, aby tam byl takhle dlouho, a zadruhé si myslím, že to nedělá dobře", řekl v rozhlasu.

V interview pro Lidové noviny popsal atmosféru na DAMU slovy jako šikana, sexismus nebo zneužívání moci. "A toto prostředí, bohužel, budoval jeden konkrétní člověk, Jan Burian, který je za něj plně zodpovědný," uvedl. Obdobně se vyslovil na mimořádném zasedání akademického senátu DAMU nebo v podcastu časopisu Reportér.

Burian k odchodu ze školy nevidí důvod. Špinarovi odvětil, že svou práci dělá dobře a že post právě obhájil před komisí.

Kauza odstartovaná studenty s cílem zlepšit prostředí na škole tak má nečekaný dopad na první českou scénu s více než miliardovým rozpočtem, která příští týden zahájí sezonu po rok a půl trvajících koronavirových omezeních. Ředitel bude muset postupovat rychle, divadlo má v prosinci uzavřít repertoár činohry na sezonu 2022/2023. Plán ještě připraví Špinar, o výsledné podobě ale rozhodne až jeho nástupce.

Toho navrhne výběrová komise, kterou už Burian sestavuje. "Pro konkurz oslovíme osobnosti, které za sebou mají úspěšné působení v českých divadlech. Budu s nimi nejdřív jednat, ptát se jich, zda a za jakých podmínek by se konkurzu účastnili a s jakým programem," popisuje Burian.

Dvaačtyřicetiletý pražský rodák Daniel Špinar do Národního divadla nastoupil roku 2014 jako kmenový režisér s koncepcí, kterou nazval Nová krev. Rok nato převzal vedení činohry po Michalu Dočekalovi.

V prvních měsících vzbudil emoce snahou omladit soubor, když oznámil odchod několika herců. Postupně zavedl spolupráci v uzavřenějším týmu s dramaturgy jako Martou Ljubkovou nebo Ilonou Smejkalovou. Navázal spolupráci s vrstevníky, režiséry Štěpánem Páclem či Janem Fričem.

Do Národního divadla přicházel Špinar s pověstí jednoho z nejtalentovanějších tvůrců své generace. Jeho inscenace se vyznačují spektakulárností, expresivitou, výraznou obrazností, popkulturními odkazy či snahou mluvit k současnosti.

Ještě před nástupem do funkce na sebe v Národním divadle upozornil Shakespearovým Othellem s potetovaným Karlem Dobrým v hlavní roli. Na první české scéně rovněž uvedl operu Leoše Janáčka Z mrtvého domu nebo českou premiéru Billyho Budda od skladatele Benjamina Brittena.

Už jako šéf činohry inscenoval současné hry na Nové scéně, kde vyvolal zájem pásmem Křehkosti, tvé jméno je žena s herečkami Ivou Janžurovou či Taťjanou Medveckou. Do Stavovského divadla lákal mladší diváky na tituly jako antikou inspirované Vítejte v Thébách. Také tam po bezmála 20 letech zařídil návrat herečky Zuzany Stivínové, která v Obědu u Wittgensteina přitahovala pozornost opulentní blýskavou róbou.

V historické budově Špinar nabízel moderní interpretace klasiky jako Manon Lescaut od Vítězslava Nezvala nebo Shakespearova Snu čarovné noci, v jeho podání divokou zábavu plnou pohybu, gagů a fantazijních obrazů.

Letos, kdy divadlo kvůli pandemii nemohlo hrát pro diváky, Špinar zfilmoval vlastní inscenaci Za krásu. Nabídl jiný zážitek než pohled ze scény, který zná jen celek, nevidí detail a nemění úhel pohledu. Zároveň tak odstartoval sérii divadelních filmů, díky nimž první česká scéna v době koronavirové uzávěry udržovala kontakt s publikem.

Poslední dobou Špinar prosazoval radikální reformu činohry kroky jako zaměřením na autorské divadlo, omezením počtu představení a uváděním repríz v cyklech nebo rozpuštěním souboru a najímáním herců pro jednotlivé projekty. Ředitel divadla Burian ale budoucnost vidí v moderním interpretačním divadle založeném na silném hereckém souboru.

Před nástupem do Národního divadla byl Špinar krátce uměleckým ředitelem pražského Divadla na Vinohradech, kde za inscenaci Vojcka od Georga Büchnera získal ceny Alfréda Radoka i Josefa Balvína, a především kmenovým režisérem Městského divadla Kladna. Tam přispěl k proměně někdejší periferní scény v toho času jedno z nejzajímavějších českých divadel. Rovněž pracoval v královéhradeckém Klicperově divadle nebo ostravském Divadle Petra Bezruče, kde za Můj romantický příběh převzal Ravenhillovu cenu.