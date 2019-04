Shakespearovské slavnosti uvedou Zimní pohádku, krále ztvární Hofmann s Isteníkem

Divadelní festival Letní shakespearovské slavnosti letos uvede čtyři premiéry. Tradiční přehlídku pod širým nebem na Pražském hradě zahájí 25. června inscenace autorovy Zimní pohádky, která pochází z let 1610 až 1611.

Příběh zničující žárlivosti, naděje a zázraků situoval William Shakespeare na Sicílii a částečně do Čech, jimž překvapivě propůjčil moře. Režisérem inscenace se stane Pavel Khek, v roli sicilského krále Leontese mají alternovat Martin Hofmann a Michal Isteník, tedy hvězdy nedávného televizního seriálu Most! V dalších rolích se představí Petra Špalková, Veronika Arichteva, Alena Mihulová nebo Saša Rašilov.

V programu festivalu budou následovat Zkrocení zlé ženy v Ostravě a Romeo a Julie v Bratislavě. Hrát se bude také v Brně.

Diváckému zájmu se může těšit i loňská novinka Dobrý konec všechno spraví v režii J. A. Pitinského s Martinem Dejdarem v roli francouzského krále, předloni uvedená tragédie Hamlet v režii Michala Vajdičky s Jaroslavem Pleslem v titulní roli či komedie Večer tříkrálový, Mnoho povyku pro nic a Veselé paničky windsorské.

Na několik večerů se vrátí i pět let starý Sen noci svatojánské v režii dua SKUTR, který měl vloni ohlášenou derniéru. "Ukázalo se, že diváci si bez tohoto rozpustilého představení léto jednoduše neumějí představit," vysvětlují pořadatelé.

Repertoár v Praze zpestří hosté z Ostravy (Zkrocení zlé ženy) a Bratislavy (Komedie omylů). Hrát se bude opět v Královské zahradě Pražského hradu a na Letní scéně HAMU na Malostranském náměstí.

Přehlídka zahrne 13 her a 157 představení, potrvá do 6. září. Pro ctitele Shakespeara v originále nastuduje Prague Shakespeare Company tragédii Othello. Vstupenky jdou do prodeje 24. dubna.

Letní shakespearovské slavnosti Ostrava otevře 15. července Zkrocení zlé ženy v režii Vojtěcha Štěpánka v hlavní roli s Kristýnou Leichtovou. Chybět nebudou ani ostravská stálice Komedie omylů nebo hostující inscenace.

V ateliéru fotografa Pavla Máry jsme s našimi hlavními představiteli nafotili letošní vizuál! Na plakátech tak tento rok uvidíte hned dvě herecké dvojice - Martin Hofmann & Veronika Arichteva nebo Saša Rašilov & Alena Mihulová!

V Brně mohou návštěvníci od 17. července zajít na inscenaci Veselých paniček windsorských. Následovat budou další populární Shakespearovy komedie a vyvrcholením sezony se stane Hamlet, který letošní část slavností v Brně uzavře.

Slovenskou část přehlídky odstartuje 5. července v Bratislavě Romeo a Julie v režii Dodo Gombára. V titulních rolích se představí Mária Schummerová a David Hartl.

Letní shakespearovské slavnosti se začaly konat na Pražském hradě za éry Václava Havla. První představení, jímž byl Sen noci svatojánské v režii Jana Kačera, se uskutečnilo roku 1990.

Od roku 1998 agentura Schok pořádá slavnosti pravidelně. K nejúspěšnějším představením festivalu patřil Král Lear s Janem Třískou a Jiřím Langmajerem, který uspěl v Anketě Divadelních novin a dnes již nežijícímu Třískovi vynesl Cenu Alfréda Radoka. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu je skupina PPF.