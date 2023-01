Protest proti omezování svobody. Khek nastudoval Přelet nad kukaččím hnízdem

O protestu proti neomezené moci a omezování svobody vypráví Přelet nad kukaččím hnízdem. Známý příběh z psychiatrické kliniky tento pátek uvede Moravské divadlo Olomouc. Režie se ujal Pavel Khek, umělecký šéf královéhradeckého Klicperova divadla, který už zde připravil úspěšný titul Nedotknutelní.

Románovou předlohu Kena Keseyho nazvanou Vyhoďme ho z kola ven proslavila adaptace Miloše Formana z roku 1975, která získala pět Oscarů včetně těch za nejlepší film a režii. Olomoucká činohra text uvádí po 36 letech. V hlavní roli sestry Ratchedové se představí Vendula Nováková, protagonistu McMurphyho hraje Zdeněk Julina a indiánského náčelníka Bromdena Jan Ťoupalík.

Dramatizace Dalea Wassermana vznikla rok po vydání Keseyho knihy. Ta hned po zveřejnění v roce 1962 způsobila rozruch. První provedení s hercem Kirkem Douglasem sice na newyorské Broadwayi propadlo, roku 1968 však byla v San Franciscu uvedena Wassermanem přepracovaná verze, která už s úspěchem obletěla Ameriku i Evropu.

Příběh vypráví o vzpurném kriminálníkovi a karbaníkovi McMurphym, jemuž soud nařídil psychiatrickou léčbu. Tím, že předstírá pomatence, se vyhýbá vězení za opakované násilné napadení a sexuální zneužití. Ústav, kde se ocitne, má však přísná pravidla a ještě přísnější, despotickou sestru Ratchedovou. McMurphy ovšem nesnese pohled na ušlápnuté pacienty a sám se podřizovat nehodlá.

"Přelet nad kukaččím hnízdem je titul, kterému věřím. Je silný, dramatický, ale také humorný a dojemný," popisuje ředitel olomouckého divadla David Gerneš. "Nic lehkého pro herce, ale diváci si, myslím, přijdou na své, stejně jako tomu bylo u Nedotknutelných, kteří jsou i třetí rok po uvedení vyprodaní," dodává s odkazem na jinou zdejší inscenaci režiséra Pavla Kheka podle filmové předlohy.

Těžký a komplikovaný text podle Keseyho knihy nastudoval Khek v šibeničním termínu šesti týdnů, které navíc poznamenaly vánoční a novoroční volno. "Věříme ale, že to bude stát za to a že právě oslovení Pavla Kheka bylo tou nejlepší možnou volbou," doplňuje šéf činohry Roman Vencl, který hraje doktora Spiveyho.

V Přeletu nad kukaččím hnízdem dostane prostor kompletní mužská část souboru, která se představí v rolích pacientů a ošetřovatelů. V roli světoběžníka McMurphyho, jehož ve filmu ztvárnil Jack Nicholson, se dle vlastních slov našel Zdeněk Julina. "Je to úžasný démon. Je mi sympatický, protože razí heslo 'aspoň jsem to zkusil'. To je na něm to nejvíc. Musel jsem se s ním poprat a mám pocit, že spolu vlastně soupeříme pořád," poznamenává herec.

Hlavní roli sestry Ratchedové režisér svěřil Vendule Novákové, v dalších ženských rolích se představí Romana Julinová, pro niž bude sestra Flinnová první rolí v Moravském divadle, a Natálie Tichánková s Lenkou Kočišovou. Ty ztvární McMurphyho kamarádky Candy a Sandru.

Scénu a kostýmy navrhl výtvarník Michal Syrový. Hudbu složil Vladimír Nejedlý, na pohybové stránce inscenace se podílel Martin Šimek.

Slavnou divadelní adaptaci Vyhoďte ho z kola ven má Moravské divadlo v repertoáru již podruhé. Poprvé ji nastudovalo roku 1987, kdy dramatizaci Dalea Wassermana uvedlo pod názvem Přelet nad hnízdem kukačky v režii Jana Buriana.

V někdejším Československu měl příběh politickou rovinu, komunistický režim užíval proti nepřizpůsobivým jedincům podobně normalizační praktiky jako v knize sestra Ratchedová. Vyhoďme ho z kola ven v překladu Jaroslava Kořána prvně vyšlo roku 1979, snímek emigranta Formana však do kin směl až po sametové revoluci. "Pro lidi žijící část života v totalitě byl film Přelet nad kukaččím hnízdem naprostým zjevením," napsalo Aktuálně.cz.