Pražská divadla zatím kvůli cenám energií nezdražují vstupné, výjimkou je první scéna

Evropská unie by měla zastropovat cenu plynu přepravovaného potrubím z Ruska, aby zmírnila dopady manipulace trhem ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina. Během cesty do Německa to v pátek prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Šéfka komise zároveň vyzvala k úsporám energií. Konkrétní plán by měla představit v polovině září.