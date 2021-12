Polunin zatančí pod širým nebem. V Kroměříži uvede drama o Rasputinovi

Populární tanečník Sergej Polunin v červenci vystoupí v Kroměříži. V tamní Podzámecké zahradě diváci uvidí taneční drama Rasputin inspirované známým ruským mystikem a léčitelem, který žil na přelomu 19. a 20. století.

Inscenaci o Rasputinovi speciálně pro Polunina a londýnské divadlo Palladium vytvořila sedmatřicetiletá japonská choreografka Yuka Oishi. V díle se zabývá zejména různými stránkami Rasputinovy osobnosti.

"Nakonec to byl jen člověk. Věřím, že měl své pověstné léčitelské schopnosti, a chápu, proč se s ním carevna Alexandra spojila, aby se vypořádala s hemofilií svého syna," uvedla choreografka. Rasputin se těšil přízni carského páru od chvíle, kdy zřejmě uzdravil nemocného následníka trůnu Alexeje Nikolajeviče.

Choreografka přečetla mnoho knih, které se Rasputinovi věnují, každá však mystikův život líčí jinak. "Nakonec jsem vytvořila choreografii, jak jsem příběh viděla já, a snažila jsem se porozumět pocitům každé z postav a vykreslit je v jasných obrazech. Chtěla jsem ukázat Rasputinovu temnou bestiální stránku, ale také světlo, které v něm existovalo," doplňuje.

Představení pod širým nebem se v Kroměříži uskuteční 23. července, vstupenky budou k dostání od tohoto úterý v síti Ticketportal. Jejich cenu pořadatelé dopředu nezveřejnili.

Kromě dvaatřicetiletého Rusa ukrajinského původu Polunina se na jevišti představí tanečníci Sergej Ljubimov nebo Johan Kobborg. Hudbu složil Kirill Richter, scénografii má na starost český tanečník Otto Bubeníček.

Sergej Polunin se narodil v listopadu 1989 na Ukrajině. Od čtyř do osmi let trénoval balet na tamní akademii, následující čtyři roky navštěvoval Státní choreografický institut v Kyjevě. Od 13 let žil ve Velké Británii, jako devatenáctiletý se stal nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně. Ve 23 letech byl jmenován uměleckým šéfem souboru.

O necelé tři roky později jej ale opustil a média psala o jeho divokém životním stylu plném večírků, alkoholu a kokainu. Polunin uvedl, že s tancem končí, protože se chce věnovat herectví. Klasický tanec miluje, ale prostředí, ve kterém se pohybují i ti nejslavnější, ho téměř odradilo od další kariéry a zachránil ho jen únik do světa filmu, řekl.

Nakonec se Polunin přesunul do Ruska a tančí dál. Divočejší část jeho života shrnul film Dancer režiséra Stevena Cantora.

"Devětadvacetiletý Polunin je mimořádný tanečník, srovnávaný s Rudolfem Nurejevem či Michailem Baryšnikovem, nicméně zájem o vystoupení zdaleka netkví jen v interpretových uměleckých schopnostech," napsala o něm pro Aktuálně.cz taneční kritička Jana Návratová, podle níž na sebe Polunin poutá pozornost také kontroverzním chováním a výroky, především na sociálních sítích.

"Životní osudy tohoto mladého muže si nezadají s romantickými hrdiny, jsou plné vrcholů i pádů a především vypjaté emocionality. Ta je na jevišti magická, avšak mimo něj problematická," doplnila taneční kritička Helena Kazárová v recenzi Poluninova vystoupení v pražském Foru Karlín.

Rozhodnutí pokračovat v tanci prý Polunin učinil během natáčení klipu s videem amerického fotografa a výtvarníka Davida LaChapella k písni Take Me to Church. Ten ho proslavil u širšího publika, na internetu má dodnes přes 29 milionů zhlédnutí. Původně se mělo jednat o rozlučku s tancem.