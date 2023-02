Opilý učitel žertoval o studentkách. Šindelkova hra vypráví o zneužívání moci

Státní zástupkyně v závěrečné řeči navrhla pro Jaroslava Řeháka, který podle obžaloby loni na jaře mačetou zabil svého učitele, 14 let vězení a ambulantní léčbu. Podle ní by také měl být skutek kvalifikován jako vražda spáchaná zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Řehák se k činu přiznal, v prosinci u soudu vypověděl, že ho pedagog ponížil při zkoušení a šikanoval ho. Podle obhájce by měl být Řehák odsouzen za zabití. Soud by měl rozhodnout v pátek odpoledne.

Podle žalobkyně Jany Murínové Řeháka usvědčuje řada přímých i nepřímých důkazů. Upozornila, že Řehák byl schopen podle znalců protiprávnost svého jednání rozpoznat jak před činem, tak i během něj. Řehák je obžalovaný z vraždy s rozmyslem, za kterou mu hrozí 12 až 20 let vězení. Státní zástupkyně navrhla, aby ho soud odsoudil podle přísnější kvalifikace. Soudy by mu pak mohly uložit trest od 15 do 20 let nebo i výjimečný trest.

Podle žalobkyně je ale na místě za zachování přísnější kvalifikace uložit Řehákovi trest pod hranicí trestní sazby. Upozornila na polehčující okolnosti, tedy že Řehák dosud vedl bezúhonný život nebo že se k činu přiznal. Měl podle ní také snížené ovládací schopnosti.