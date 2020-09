Opereta podle Grimmů i Don Quijote jako televizní debata. Začíná festival Divadlo

Trochu opery, něco muzikálu, o něco víc loutkařiny i pouličního divadla a nepřehlédnutelný výběr činoherních představení nabízí Mezinárodní festival Divadlo, který začíná tuto středu v Plzni.

Obvykle pestrý mezinárodní program se letos kvůli pandemii koronaviru zúžil na dva zahraniční hosty, sedmidenní nabídka přesto nevypadá ochuzeně. Více než 50 představení ukáže to nejzajímavější z českých scén poslední sezony.

Hlavní hvězdou je francouzský režisér a současný ředitel festivalu v Avignonu, pětapadesátiletý Olivier Py. "Je jednou z nejvýraznějších osobností francouzského divadla minimálně posledních dvaceti let. Dlouho vedl slavné divadlo Odeon," upřesňuje teatrolog a překladatel francouzských her Michal Zahálka, který je členem dramaturgické rady plzeňské přehlídky.

V jejím pomyslném zlatém řezu, tuto sobotu a v neděli večer, avignonský soubor uvede operetu Triumf lásky na motivy příběhu bratří Grimmů. "Olivier Py často dělá ‚velká plátna‘, inscenace, které trvají čtyři pět hodin. Triumf lásky je ve srovnání s tím vlastně komorní, ale rysy jeho poetiky jsou tam snadno viditelné: hodně pracuje s hudbou, velkou expresivitou, kabaretním laděním," vystihuje Zahálka.

Podle něj je Py nejen dobrý dramatik a režisér, ale také vynikající textař. "Píše šansony a sám i zpívá. Všechny tyhle kvality se do operety propisují," dodává Michal Zahálka, který měl na starosti české titulky francouzského představení.

Alexandríny bez rýmu

Byla to náročná práce. Dialogy jsou psané ve verších, nerýmovaných alexandrínech, což jsou dvanácti- či třináctislabičné verše, typické především pro klasické francouzské tragédie. "Snažím se, aby také v titulcích byla ta básnická kvalita zachována. Je tam i hodně písniček. Všichni herci jsou zároveň zpěváci a hrají na nástroje. Střídají se u klavíru, u violoncella a trubky. Je to komorní obsazení," popisuje operetu Zahálka.

Jako předloha Triumfu lásky posloužila pohádka O panně Mahuleně, úplně rodinné divadlo to ale není. "Vychází z příběhu bratří Grimmů, takže nějaká krutost se tam dá předpokládat. Je to inscenace, která pojmenovává drsnost světa, ve kterém žijeme, rozhodně to není chlácholivé, přestože je to jako správná opereta zábavné a dobře to dopadne," dodává člen dramaturgické rady festivalu.

3:22 Triumf lásky v režii Oliviera Pye je na programu v sobotu a neděli večer. | Video: Festival d'Avignon

To, že je Olivier Py současně dramatik, režisér i hudebník, podle Zahálky není až tak výjimečné. "Ve Francii funguje o něco méně než u nás škatulkování. Pokud vím, na bakalářské a magisterské úrovni se tam režie vůbec nestuduje, většina velkých francouzských režisérů současnosti jsou vystudovaní herci. Dokonce i většina dramatiků jsou původně herci. Myslím, že to není náhoda, francouzské divadlo je díky tomu kompaktnější."

Úloha herce: nehrát

Druhým zahraničním hostem plzeňské přehlídky je Slovenské národní divadlo. Původně mělo uvést představení nazvané Dnes večer nehrajeme v režii Jiřího Havelky, inspirované listopadovou revolucí, v předvečer zahájení však pořadatelé oznámili změnu. Nakonec Slováci představí hru Ľubomíra Feldeka nazvanou Nepolepšený světec v režii Kamila Žisky. Ztvárňuje osud katolického disidenta a lékaře Silvestra Krčméryho, kterého ve vězení nezlomily ani nejtvrdší výslechy Státní bezpečností.

K nejlákavějším titulům z domácího programu plzeňského festivalu patří Havlova Žebrácká opera v podání Městského divadla Brno, kterou podle pořadatelů "neobyčejně zábavně" nazkoušela režisérka Hana Burešová, nebo Don Quijote od Divadla Husa na provázku, inscenovaný jako televizní diskuse. Režíruje jej Jan Mikulášek, který se v Plzni představí i se zbrusu novou inscenací pražského Národního divadla Stát jsem já.

Chybět nebude ani inscenace roku 2019 Transky, body vteřiny ostravského Divadla Petra Bezruče, jíž podle životního příběhu atletky Zdenky Koubkové režíroval Tomáš Dianiška.

Tragický milostný příběh básníka Jana Zahradníčka a jeho ženy připomene inscenace Zahradníček divadelního spolku Jedl v režii Jana Nebeského. Manželskou dvojici hrají Saša Rašilov a Lucie Trmíková. "Jan Nebeský je v posledních letech ve velké režijní formě, stejně jako herecky Lucie Trmíková, která se stává stále podstatnější personou českého divadla. Její výkon Zahradníčkovy ženy je pro mě jeden z nejintenzivnějších, jaké jsem za dlouhou dobu v divadle viděl," dodává teatrolog Michal Zahálka.

Festival Divadlo představí v rámci sekce Johan uvádí i košatý program alternativního a aktivistického divadla. A chybět nebudou ani představení pod širým nebem: francouzský soubor Les Goulus přiveze interaktivní inscenaci Amorci, členové divadla V.O.S.A. Theatre se projedou centrem města na bizarní konstrukci z jízdních kol a své umění předvede i novocirkusový Cirk La Putyka.