Olomoučtí zastupitelé schválili formu sloučení filharmonie s divadlem

Olomoucké zastupitelstvo toto pondělí po dlouhé diskuzi schválilo způsob sloučení Moravské filharmonie Olomouc s tamním Moravským divadlem. Symfonický orchestr a třísouborové divadlo mají spadat pod jednu organizaci. O samotném sloučení mají zastupitelé hlasovat poté, co bude připravena zřizovací listina spojené organizace i její název.

Filharmonici se sloučením nesouhlasí a kvůli možnému střetu zájmů kritizovali jmenování ředitele divadla Davida Gerneše do funkce manažera, jenž fúzi připravuje.

Spojení mělo podle původního plánu nastat k 1. lednu příštího roku. Z pondělního usnesení ale zastupitelé datum vypustili, aby město získalo více času na přípravu.

Odborníci městu doporučují, ať nová organizace vznikne sloučením filharmonie s divadlem. Při této variantě bude zachováno jedno identifikační číslo, na nějž je navázáno nejvíc smluv, majetku a dotací. Naopak při splynutí obou institucí by muselo být vytvořeno nové identifikační číslo a proces by byl administrativně náročnější.

Radnice v příštích týdnech ve spolupráci s novým ředitelem, který vzejde z výběrového řízení, vytvoří zřizovací listinu spojené organizace, její strukturu a návrh rozpočtu. I po sloučení budou zachovány značky obou institucí.

Efekt nelze stanovit

"Základním kamenem nové zastřešující instituce je jednoznačně pilíř kulturní, který je tvořen symfonickým orchestrem a třísouborovým divadlem. Další pilíře, na kterých novou instituci vystavíme, by měly reflektovat potřeby kultury v 21. století a sloužit především k rozvoji divadla a filharmonie," komentuje chystanou fúzi David Gerneš. Chce klást důraz na vzdělávání, zahraniční spolupráci a management v kultuře.

Podle primátorova pirátského náměstka Viktora Ticháka má fúze přinést stabilitu a rozvoj. Nová instituce bude mít větší šanci získat evropské granty, než kdyby tak činilo pouze divadlo či filharmonie, doplňuje primátor Miroslav Žbánek z hnutí ANO. "Usilovat bude o to, aby mohla být financována kooperativně, tady na bázi město, kraj a stát," avizuje primátor.

Opoziční zastupitelka Markéta Záleská z ODS ale říká, že zastupitelé před hlasováním neměli údaje o tom, jaký dopad bude mít sloučení na počet zaměstnanců a jaký je očekávaný finanční efekt. Podle náměstka Ticháka to zatím nelze přesně stanovit. "Jsme připraveni poskytnout dostatek finančních prostředků na to, abychom šli cestou maximálního sociálního smíru a nemuselo docházet k propouštění, ale abychom využívali přirozenou fluktuaci," deklaruje Tichák. Úspory chce město investovat zpět do nové instituce zastřešující divadlo a filharmonii.

Obavy z nižší laťky

Obavy ze slučování mají především odboráři z filharmonie. Už dříve varovali, že slučováním přijde o práci až pětina hudebníků. Podle Gerneše však tyto obavy nejsou na místě.

Proti záměru města spojit oba subjekty se loni otevřeně postavilo sedm desítek umělců z celé republiky. Obávají se především snížení umělecké úrovně.

Filharmonici nesouhlasící s chystanou fúzi připravili petici a minulý týden v centru Olomouce rozmístili tři klavíry natřené červenou barvou, které slouží jako petiční stánky. "Pro umístění petičních stánků jsme zvolili frekventovaná místa v Olomouci, a protože jsme hudebníci, i jejich podoba odráží diskutované téma," říká Vojtěch Pospíšil, předseda Odborového klubu autonomní filharmonie.

"Navíc jsme piana namalovali na červeno, abychom přitáhli pozornost jak kolemjdoucích, tak politiků na radnici. Koneckonců jsou to oni, kteří jsou za současnou situaci zodpovědní. Věříme, že dokážeme oslovit dostatečný počet spoluobčanů, kterým není osud filharmonie lhostejný," dodává Pospíšil.

Předseda Unie orchestrálních hudebníků Moravské filharmonie Olomouc Josef Vláčil považuje projekt sloučení za "pochybný a utopicky vznešený", jak řekl.

"Politici nemají cíl, nemají nastavené procesy, nemají zajištěné financování. Také říkají, že mají zájem spolupracovat s dalšími subjekty, jako jsou Univerzita Palackého nebo Janáčkova akademie múzických umění. Patrně zapomněli, že Moravská filharmonie má s univerzitou i Janáčkovou akademií již dávno uzavřená formální i neformální memoranda o spolupráci," namítá Vláčil.