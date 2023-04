Nurejev už je tabu. Velké divadlo v Moskvě zrušilo balet o tanečníkovi, který byl gay

Půl roku poté, co ruští poslanci zpřísnili zákaz takzvané propagace homosexuality, Velké divadlo v Moskvě natrvalo odstranilo z repertoáru balet o tanečníkovi Rudolfu Nurejevovi. "Udělali jsme to, abychom dodrželi zákon, který naprosto jednoznačně zakazuje propagaci netradičních hodnot," oznámil ředitel instituce Vladimir Urin podle státní agentury TASS.

Státní duma, což je dolní komora ruského parlamentu, koncem loňského roku přijala novelu zakazující "propagaci netradičních sexuálních vztahů" či jakékoli šíření informací o nich v médiích, na internetu, nebo právě v kultuře. Za porušení hrozí vysoké pokuty. Jedná se o zpřísnění zákazu z roku 2013, který později Evropský soud pro lidská práva označil za diskriminační. Režim prezidenta Vladimira Putina, jenž se označuje za ochránce "tradičních hodnot" a opírá svou moc mimo jiné o pravoslavnou církev, opatření již dříve využil k zadržení aktivistů za práva sexuálních menšin nebo ke zrušení takzvaných pochodů hrdosti.

Nynější novela zákona, Putinem podepsaná vloni v prosinci, v neposlední řadě znemožňuje ukázat na jevišti, jaké měl s muži vztahy jeden z nejvýznamnějších baletních tanečníků 20. století Rudolf Nurejev. Ten roku 1961 emigroval ze Sovětského svazu na Západ. Baletní inscenaci o něm v Bolšom těatru připravil režisér Kirill Serebrennikov. Choreografem byl Jurij Posochov, hudbu složil Ilja Demuckij. Součástí inscenace byla i něžná scéna mezi Nurejevem a jeho milencem nebo zmínka o nemoci AIDS, které tanečník roku 1993 podlehl.

Projekt od začátku provázely problémy. Ještě v průběhu zkoušek v létě 2017 jej tehdejší ruský ministr kultury Vladimir Medinskij označil za "propagaci homosexuality", načež ředitel divadla Vladimir Urin odložil plánovanou premiéru tři dny předtím, než měli balet v hlavní roli s tanečníkem Vladislavem Lantratovem poprvé spatřit diváci.

"Mezi kritiky a médii převážil názor, že na ruskou vládu bylo prostě moc oslavovat homosexuála, který utekl ze Sovětského svazu, v inscenaci, kde zazní, že Rusko své největší talenty vždy vypudí, a to celé ještě na nejprestižnější scéně v celé zemi," napsal deník New York Times. Oficiálně Urin mluvil jen o potřebě vypilovat choreografii. Že byl balet odložen v souvislosti se zákonem proti homosexualitě, však později napsala státní agentura TASS. Podle ní kvůli tomu ministr Medinskij zavolal Urinovi.

Premiéra se nakonec konala o půl roku později. Podle deníku Moscow Times se tak stalo poté, co ve prospěch inscenace v Kremlu intervenoval miliardář Roman Abramovič.

Poslední roky již diváci Nurejevův příběh znovu vidět nemohli. Vloni se měl sice vrátit na program Velkého divadla, nakonec byla představení zrušena poté, co režisér Serebrennikov odsoudil ruskou válku na Ukrajině a odjel do Německa, kde dnes žije. V reakci na to jeho jméno zmizelo ze stránek Velkého divadla. "Celý tenhle zločinný rádoby zákon byl přijat kvůli naší inscenaci a kvůli několika knihám," napsal tento týden Serebrennikov na síti Telegram. K příspěvku přidal tři emoji s duhovou vlajkou, tedy symbolem LGBT komunity.

Někdejší umělecký ředitel avantgardního Gogolova centra v Moskvě Serebrennikov byl v Rusku od léta 2017 pronásledován, dva roky strávil v domácím vězení a dlouho nesměl odcestovat do zahraničí. Oficiálně čelil podezření ze zpronevěry státních peněz, dle lidskoprávních organizací však šlo jen o zástupný důvod a Serebrennikov se stal obětí politického procesu.