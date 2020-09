Novinka Národního divadla: Naléhavé obrazy konce světa, ale také hodně mluvení

Rusko vyšle jednotky své elitní výsadkářské divize ze Pskova na společné cvičení do Běloruska. Oznámilo to dnes podle agentury TASS ruské ministerstvo obrany. Taktické cvičení pod názvem Slovanské bratrství-2020 se bude konat od 14. do 25. září na běloruském polygonu Brestskij a ruští výsadkáři se po jeho skončení vrátí domů, zdůraznilo ministerstvo obrany ve svém prohlášení.

Ruští výsadkáři se přemístí do Běloruska po železnici. Celkem se společného cvičení zúčastní kolem 300 vojáků a 70 kusů bojové a speciální techniky.

Podle původního plánu se mělo v Bělorusku v druhé polovině září uskutečnit společné cvičení Slovanské bratrství za účasti běloruských, ruských a srbských ozbrojených sil. Tyto manévry se konají od roku 2015 střídavě na území jedné z účastnických zemí. Loni se uskutečnily v Srbsku, v roce 2018 v Rusku.

Letos srbský ministr obrany Aleksandar Vulin oznámil, že Evropská unie vyzvala Bělehrad, aby se plánovaného cvičení v Bělorusku nezúčastnil. V důsledku toho se srbská vláda rozhodla zmrazit veškerá vojenská cvičení se všemi státy na šest měsíců. Začátek cvičení byl pak o týden předsunut, původně byl stanoven na 21. září.

Společné bělorusko-ruské vojenské cvičení proběhne za vyhrocené situace v Bělorusku, kde už přes měsíc pokračují protesty proti autoritářskému režimu prezidenta Aleksandra Lukašenka.