Ravenhillovu cenu dostal Františák za hru o Werichovi a Holanovi

Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší inscenaci současné hry v roce 2019 dostal Martin Františák. Ze čtyř nominovaných porota vybrala jeho inscenaci hry Pavla Jurdy nazvanou Hadry, kosti, kůže, která připomíná soužití dvou diametrálně odlišných umělců Jana Wericha a Vladimíra Holana. Uvádí ji Švandovo divadlo v Praze.

Slavnostní ceremoniál letos kvůli koronaviru nahradilo vyhlášení vítězů v televizi.

Cena pro nejlépe inscenovanou současnou hru byla v sobotu udělena podesáté. Nese jméno po třiapadesátiletém britském dramatikovi Marku Ravenhillovi. Patří mezi zakladatele takzvané coolness nebo cool dramatiky, která ve druhé polovině 90. let minulého století šokovala publikum otevřeností a zobrazením fyzických i psychických krutostí současného světa.

Na českých jevištích se objevily Ravenhillovy hry Shopping and Fucking, Polaroidy, Faust / Faust je mrtvý a Bazén (bez vody). Organizátoři dramatika v roce 2011 oslovili, zda by cenu mohli pojmenovat po něm - a on to přijal.

Letos porota vybírala z více než 70 inscenací, do užší nominace se dostaly ještě tituly Bezruký Frantík z Divadla pod Palmovkou, Transky, body, vteřiny Divadla Petra Bezruče a Don Quijote brněnského divadla Husa na provázku.

Vítězná hra Hadry, kosti, kůže v režii Martina Františáka vypráví o dvacetiletém společném soužití Jana Wericha a Vladimíra Holana ve vile na pražském ostrově Kampa. Oba umělci zemřeli v roce 1980.

"Tématem hry je frustrace protagonistů české poválečné kultury z reglementovaného socialisticko-realistického umění. Představitelé obou hlavních postav jsou ukázáni v gestu odporu, které odpovídá jejich povahám: Holan je nesmiřitelně negativistický, Werich privátně požitkářský," hodnotí členka poroty Alena Zemančíková.

Podle ní text Pavla Jurdy objevuje v postavách dramatické momenty nejen ve vztahu k vnějším poměrům, ale zejména v hloubi jejich osobnostního založení. Inscenace se díky vyrovnanému ansámblovému hraní vyvaruje hodnotících klišé. "Vzniklo dílo mimořádné hloubky a působivosti, tematicky zpřítomňující konflikt umělce se světem," doplňuje porotkyně.

V loňském roce Cenu Marka Ravenhilla získala inscenace Agent tzv. společenský spolku Testis v režii Martiny Kinské. Předchozími laureáty jsou režiséři Dušan Pařízek, Daniel Špinar, Jiří Havelka, Ivan Krejčí, Martina Schlegelová, Adam Svozil, Mikoláš Tyc a David Šiktanc.