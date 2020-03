Recenze: Brno uvedlo Steigerwaldovy Dobové tance, po 40 letech jsou znovu aktuální

Brněnské zastupitelstvo v úterý schválilo dotaci 3,8 milionu korun pro letní festival Trutnoff, který se ve městě uskuteční poprvé. Do roku 2016 se konal v Trutnově, od té doby hledá nové dějiště. Pro poskytnutí dotace pořadatelské firmě Geronimo vedené Martinem Věchetem bylo 29 zastupitelů, proti se postavilo 17. Opoziční zastupitelé z ANO a SPD poukazovali, že společnost v posledních letech nezveřejnila účetní uzávěrku. Primátorčin náměstek Tomáš Koláčný reagoval, že smlouva nebude podepsaná, dokud pořadatelé neuvedou listiny do souladu se zákonem. Festival se uskuteční od 20. do 23. srpna Na Střelnici v Pisárkách, vystoupí kapely Parov Stelar nebo čeští J.A.R., Plastic People of the Universe, Mňága a Žďorp či Jiří Schmitzer.