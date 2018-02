Festival nového cirkusu Cirkopolis vtáhne do hry obří luk i osmnáct těžkých pytlů

před 2 hodinami

Novým cirkusem ožije od 11. do 17. února pražský Palác Akropolis a divadlo Ponec, kde se během festivalu Cirkopolis představí čeští i zahraniční, u nás málo známí, akrobati, žongléři a herci. Letos poprvé završí celou akci doposud největší tuzemský "circus battle" - souboj významných osobností nového cirkusu.

Pátý ročník Cirkopolisu zahájí v Paláci Akropolis německý žonglér Stefan Sing s minimalistickou sólovou inscenací Entropía, v níž hraje hlavní roli 99 míčků. Toto minimalistické žonglérské sólo je vhodné i pro děti od osmi let. Se Singem si příští týden na Aktuálně.cz přečtěte rozhovor.

V Ponci se předvede francouzský umělec a milovník přírody Rémi Luchez, který zkoumá akrobatické divadlo. Jeho představení Miettes je inspirované přítomností, hrou s rovnováhou i našimi předky.

Performer Jonathan Guichard alias Cie H.M.G. přiváží do Prahy netypický nástroj - prohnutou dřevěnou desku spojenou kovovým lanem, která připomíná luk velikosti člověka. S touto pomůckou a za doprovodu sound designéra propojí hru se zvukem, Palácem Akropolis a jeho návštěvníky.

V Ponci diváci uvidí holandské talentované duo Circus Katoen, které ve svém představení As Heavy As it Goes zkoumá groteskním způsobem hmotnost za pomoci 18 těžkých pytlů.

V ten stejný večer tu se svým dvacetiminutovým intenzivním představením Inverted Tree vystoupí japonská hvězda, tanečník Hisashi Watanabe. Předvede kombinaci nového cirkusu, současného tance, flexibility těla a žonglování. Lístky na obě představení se prodávají v jednom balíčku.

"Když jsem byl malý, chodil jsem po čtyřech v noci po městě. Lezl jsem na ploty a tyče, skákal dolů a zadržoval dech, aby mě kolemjdoucí neobjevili. Přemýšlel jsem o tom, jak se dostat zpět z vrcholku evolučního stromu až ke kořenům. A teď se snažím být zvířetem v lidském těle," vysvětluje Hisashi Watanabe.

Podle Elišky Poláčkové z pořadatelského Centra pro nový cirkus Cirqueon je právě Watanabeho intenzivní číslo podstatou toho, co chce festival divákům přinášet: malá, na daný prostor navázaná představení souborů a jednotlivců, kteří v České republice ještě nejsou příliš známí. Intimitě vystoupení pořadatelé často přizpůsobují i sezení, místo do klasických divadelních křesílek se divák posadí třeba na lavici nebo přímo na zem.

Cirkopolis završí historicky první český circus battle neboli souboj. Na jednom pódiu se setkají hvězdy českého i evropského nového cirkusu.

