Divadlo v Dlouhé slaví 90 let, diváky poprvé oslovuje jako děti

Chudší lidé, kteří spáchají tři závažné přestupky, možná přijdou na čtvrt roku o dávky v hmotné nouzi. Sněmovna návrh poslanců ODS v úterním úvodním kole podpořila, sociální demokraté jeho zamítnutí neprosadili. Předlohu nyní posoudí sociální výbor.

O příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení by měli podle návrhu ODS přijít lidé kvůli opakovanému rušení nočního klidu, krádežím a výhrůžkám nebo ublížení na zdraví. Půl roku by byli bez dávek pachatelé pravomocně odsouzení k podmíněnému trestu a až rok lidé, kteří čekají na nástup do vězení.