Motocyklová stěna smrti a další. Začal divadelní festival bratří Formanů

Na pražské smíchovské náplavce byl v sobotu zahájen další ročník festivalu Arena, jejž pořádá Divadlo bratří Formanů. Nabízí zahraniční inscenace, nový cirkus, koncerty i výtvarné dílny. Odstartovala jej čtyři půlhodinová představení téměř zaniklé atrakce nazvané motocyklová stěna smrti. Akce potrvá do 1. července.

Motocyklová stěna smrti se zrodila zhruba před sto lety zřejmě ve Spojených státech. Odehrává se na válcové konstrukci ve tvaru sudu. Po její vnitřní části, to znamená kolmé stěně z dřevěných prken, krouží jezdci na starých motocyklech.

Na pražský festival atrakci dovezl francouzský kolektiv Le Mur de la Mort, jenž na tuto pouťovou tradici navazuje. Jeho inscenace nazvaná Mortel jus de Mortel představuje poslední tamní projekt tohoto typu.

Show na válcovitém motodromu kombinuje prvky cirkusu, divadla, pouťového průvodu a zákulisního života. Závodníci v rychlosti přesahující 80 kilometrů za hodinu předvádějí na vertikální stěně smělé akrobatické kousky včetně jízdy dvou a více motocyklů těsně nad sebou. Le Mur de la Mort je na programu festivalu Arena až do posledního dne, tedy soboty 1. července.

Pořadatelé dále zvou na provazochodecké představení Rogue Nord a inscenaci Low Cost Paradise. Obě připravil francouzský soubor Cirque Pardi. "Je to v současnosti jedno z nejžádanějších představení. Některé festivaly na ně čekají i několik let," říká umělecký ředitel přehlídky Petr Forman o Low Cost Paradise, v níž figurují klasická kruhová manéž, klaun, visutá hrazda i tanec. "Je to krásný příběh o radostech, strastech i absurditě života vyprávěný ještě s klasickým novocirkusovým umem. Nechybí tam akrobacie, provazochodec, tanec, každý si přijde na své. Jsem rád, že dali Areně přednost před jinými nabídkami," dodává Forman.

Kvůli rekonstrukci části Hořejšího nábřeží na pražském Smíchově se část přehlídky letos koná na ploše nedalekého sportovního Erpet Centra. To je od náplavky vzdálené jen několik minut chůze.

"Nový prostor nám umožnil přivézt větší produkci. Kromě představení Low Cost Paradise od Cirque Pardi vezeme i jejich velké venkovní představení Rouge Nord. Akrobatická show zaujímající zhruba třetinu fotbalového hřiště je pro stovky lidí a vyžaduje náročnou produkci a velkou techniku. Kvůli tomu bude k vidění pouze první dva dny festivalu," doplňuje Petr Forman.

U náplavky kotví také nově zrekonstruovaná loď Tajemství, kde bude možné zhlédnout rodinné divadelní představení Aladin od bratří Formanů nebo jazzovou operu pro děti nazvanou O ztracené vodě. Složila ji trumpetistka Štěpánka Balcarová. Zapojen je do ní dětský sbor broumovské základní umělecké školy, režie se ujal Matěj Forman. Zpěváky doprovodí desetičlenný orchestr sestavený z místních hudebníků a rytmická sekce, ve které vystoupí přední čeští jazzmani.

Festival Arena se koná od roku 2017, kdy uvedl novinku bratří Formanů nazvanou Deadtown. Zaměřuje se na divadlo a nový cirkus. Cílem je vytvořit další prostor v centru Prahy poskytující kulturní zážitek i možnost odpočinku. Na programu je i hudba, například písničkářka Monika Sonk tu se svým triem letos pokřtí debutové album nazvané Lodivod.