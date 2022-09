Děláme revizi každé žárovky. Národní divadlo Brno šetří, vstupné nezvyšuje

Šestnáct novinek, nejvíc činoherních, uvede brněnské Národní divadlo v právě zahájené sezoně. Oproti té minulé ubyla jedna baletní a jedna operní premiéra. "Když už jsme mysleli, že po pandemii jsme zvyklí na všechno, přišla ekonomická krize a válka na Ukrajině," vysvětluje ředitel divadla Martin Glaser.

Podle něj tak Národní divadlo Brno pokračuje v "mírně řečeno nestandardních" podmínkách. Navzdory nepříznivé ekonomické situaci však na rozdíl od pražského Národního divadla zatím nezvyšuje vstupné.

Brněnská scéna nakupuje energie prostřednictvím svého zřizovatele, tedy města, a má od něj zajištěnou také mimořádnou dotaci kvůli nárůstu cen. Přesto chystá úspory. "Děláme revizi každé žárovky," říká Martin Glaser, podle nějž foyer jednotlivých budov možná nebudou zářit tak slavnostně jako dřív.

Ve společenských prostorách, kde lidé korzují, může mírně poklesnout teplota, v hledištích ale chladněji nebude. "Neumíme si představit, že tam někdo bude sedět dvě tři hodiny v 18 stupních," zdůrazňuje Glaser.

Činoherní soubor v nové sezoně uvede například dvě autorské adaptace klasických textů. Českou "Hru o trůny" Neklan od Julia Zeyera, která vypráví o českém vévodovi, přebásnil jednadevadesátiletý Jaroslav Vostrý. Drama Na dně od Maxima Gorkého přeložil a "razantně k současnosti vztáhl" Tomáš Vůjtek.

Na linii nových her navážou Petr Stančík, jenž formou hudební detektivní komedie zpracoval životní příběh herce Oldřicha Nového, a Marek Šindelka. Jeho hru nazvanou Feminista inspirovaly kampaně jako #MeeToo a #nemusistovydrzet, které se vymezují vůči zneužívání moci a sexuálnímu obtěžování v kultuře či na vysokých školách. Šindelkova novinka vypráví o učiteli na vysoké škole, který se po nevkusných poznámkách na večírku dostane do takového sporu se studenty, pedagogy, širokou veřejností i médii, že přijde o práci, rodinu a vše, v co doposud věřil.

Dramaturgickou linii středoevropského dramatu rozšíří humoristická miniatura Anatol od rakouského lékaře, prozaika a dramatika Arthura Schnitzlera v režii Petera Gábora. Linii moderní české hry prodlouží drama Hodinový hoteliér od Pavla Landovského v režii Štěpána Pácla. Michal Vajdička se ujme Beckettova Čekání na Godota, kromě toho do repertoáru přibudou komedie Bez roucha od Michaela Frayna a Lhář od Pierra Corneilla v režii Aminaty Keita. "Příští sezona bude ve znamení nových her a také komedií," shrnuje umělecký šéf činohry Milan Šotek.

Baletní soubor chystá program složený z děl slavného George Balanchina. Brno patří k nemnoha souborům, které jeho choreografie mohou uvádět, kvůli tomu muselo dlouhodobě prokazovat svou kvalitu, zdůrazňuje umělecký šéf baletu Mário Radačovský.

Novou sezonu zahájí neoklasický baletní večer, jenž do repertoáru navrátí Walking Mad od Johana Ingera na motivy Ravelova Bolera. Při brněnském baletu také vznikne soubor mladých tanečníků, kterým si chce divadlo systematicky vychovávat dorost. "Soubor mladých talentovaných umělců bude mít svou základnu v Redutě a kromě participace na klasickém repertoáru Baletu Národního divadla Brno uvede ročně dvě premiéry," doplňuje Mário Radačovský.

Opera se připravuje na díla Leoše Janáčka Z mrtvého domu a Glagolská mše spojená v jednom večeru pod taktovkou Jakuba Hrůši a v režii šéfa opery Jiřího Heřmana. Tato inscenace s pěvci Peterem Bergerem, Romanem Hozou, Gianlucou Zampierim a Kateřinou Kněžíkovou v hlavních rolích zahájí již osmý ročník operního a hudebního festivalu Janáček Brno, na němž dále švýcarské Grand Théâtre de Genève uvede inscenaci Káti Kabanové a Welsh National Opera se představí s Věcí Makropulos.

Kromě toho brněnská opera chystá Veselou vdovu Franze Lehára, kterou režíruje Magdalena Švecová, či Straussovu Salome v režii Davida Radoka pod taktovkou Marka Ivanoviče. V ní se divákům představí Linda Ballová jako Salome, Eva Urbanová coby Herodias a Jaroslav Březina v roli Heroda. Sezonní předplatné lze zakoupit do konce září.