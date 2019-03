Cirk La Putyka do srpna vystupuje v Berlíně, nové představení uvede téměř 180krát

á premiéra inscenace Memories of Fools je součástí oslav 10. výročí Cirku La Putyka. Foto: Jakub Jelen

Vystoupení českého souboru Cirk La Putyka mohou až do srpna zhlédnout obyvatelé německé metropole. Ve známém berlínském divadle a varieté nazvaném Chamäleon tuzemské uskupení téměř 180krát odehraje představení Vzpomínky bláznů (Memories of Fools).

Inscenace o snech, fantastické cestě do vesmíru a nejhlubších vzpomínkách měla premiéru tento týden.

Podle režiséra Rostislava Nováka mladšího je na hodnocení brzy. "Premiérové publikum je zvláštní, já spíš čekám, jaký bude ten půlrok celkově," říká Novák. "Je to hrozně zajímavá zkušenost, v Čechách se tohle vlastně vůbec nepraktikuje, hrát 180 představení v řadě. Je to úplně jiný způsob práce, než známe my."

V Berlíně je to naopak zvykem, a divadlo Chamäleon tak má standardně v programu - až na drobné výjimky - celých šest měsíců jediné představení. Berlínská scéna je dále specifická tím, že návštěvníci tu sedí u stolů. Během večera se servíruje jídlo a pití.

Pro herce účinkující ve Vzpomínkách bláznů, mezi nimiž jsou vedle Čechů i dva Francouzi, to znamená po několik měsíců v řadě vystupovat sedmkrát týdně. Volné mají jen pondělky, v soboty ale hrají hned dvakrát.

Náročnému rytmu se muselo přizpůsobit i představení, které kombinuje akrobatické prvky nového cirkusu s divadlem, tancem nebo kouzelnickým vystoupením. "Není možné v představení mít třeba třikrát pětiminutové náročné choreografie. To by tělo účinkujících při sedmi představeních týdně nezvládlo," je přesvědčen Novák, jehož soubor v Berlíně hostoval už před třemi roky s představením Kořeny (Roots). To bylo později uvedeno také na pražské scéně Jatka 78, pro tyto účely přestavené na kabaretní sezení, kam se při představeních servírovala večeře.

Vystupování před německým publikem má podle principála i další specifika. Mnoho diváků například od podobného představení očekává jen akrobacii, což ale není styl Cirku La Putyka. Pro něj hraje zásadní roli příběh. "Já jsem jim říkal: Pokud nás chcete, tak já to bez toho příběhu nedokážu. Mě nebaví jenom dělat číslo za číslem," vzpomíná.

Představení českého souboru tak vedle novocirkusových disciplín jako cyr wheel, teeterboard, žonglování nebo vzdušná a párová akrobacie může zaujmout způsobem vyprávění, výraznými kostýmy, svéráznými postavami, krátkými videoprostřihy nebo prací s klauniádami, tancem a loutkami.

Představení Vzpomínky bláznů bude na programu berlínského divadla do srpna. | Video: Chamäleon

"Občas jsou pak diváci překvapení. Některé lidi to zaujme, některé to nezaujme natolik, protože čekají jen tu akrobacii, jen ten cirkus," připouští Novák, v jehož místy poetické inscenaci plné fantaskních obrazů diváci spatří i českého kosmonauta na Měsíci, agilního a trochu potrhlého dědečka hlavního hrdiny, létající stolek nebo obrovského králíka.

O co větší jsou rozdíly v účinkování v Německu, kde je podle Rosti Nováka o soubor perfektně postaráno, o to větší zkušenost může podobné hostování přinést. "Je dobré, že nás tady lidi neznají a ty je neobelžeš," říká režisér. "Tady začínáš od nuly, buď ty lidi pobavíš, nebo je nepobavíš," dodává.

Berlínská premiéra inscenace Memories of Fools je součástí oslav 10. výročí Cirku La Putyka. Její hlavní podzimní část zahrne premiéru dalšího představení Sancho Panza, kde se Rosťa Novák mladší po deseti letech spojí s režijní dvojicí SKUTR, dále uvedení některých inscenací z počátků souboru v místech, kde vznikly, či premiéru dokumentu České televize o rodině Nováků.

V jednání je také listopadová velká novocirkusová oslava ve Foru Karlín. A na jaro příštího roku Cirk La Putyka připravuje uvedení záznamu prosincové Up End Down Symphony v kinech po celé České republice.