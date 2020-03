Městská divadla pražská jsou divadlem roku, rozhodli kritici

Olympijský kvalifikační turnaj v boxu bude dnes v Londýně předčasně ukončen. Zástupci Mezinárodního olympijského výboru, kteří v loňském roce převzali řízení vybraných boxerských akcí místo světové organizace AIBA, se tak rozhodli s ohledem na měnící se celosvětovou situaci pandemie koronaviru. Zrušeny byly i plánované světové a americké kvalifikační turnaje.

Program evropské kvalifikace v Londýně skončí po dnešním večerním programu, do kterého zasáhne i poslední český boxer Kevin Godla. Toho čeká v kategorii do 57 kg souboj druhého kola s domácím favoritem a dvojnásobným bronzovým medailistou z mistrovství světa Peterem McGrailem. Vítěz bude mít jistou účast na olympiádě v Tokiu, postup na hry do Japonska si dnes zajistí celkem 16 boxerů.

"Rozhodnutí přerušit turnaj bylo přijato s ohledem na neustále se měnící situaci na celém světě. Mění se globální cestovní a karanténní opatření. Chceme, aby sportovci z více než 60 zemí mohli upravit své plány a vrátit se domů," uvedli představitelé MOV v prohlášení. Dodali, že jejich cílem je rozdělit místa pro olympijské hry v Tokiu nejpozději do konce června.

Již nyní bylo ale rozhodnuto, že v květnu se v Paříži neuskuteční plánovaná světová kvalifikace. Na přelomu března a dubna se nebude konat ani americká kvalifikace v Buenos Aires.