Brněnské divadlo nastudovalo ranou hru Ödöna von Horvátha, objevila se v aukci

Činohra Národního divadla Brno jako první soubor v Česku nastudovala temnou tragédii Nikdo, rané dílo uznávaného dramatika Ödöna von Horvátha. Strojopis z roku 1924 byl desítky let zapomenutý, poté se objevil v antikvariátu a následně v aukci.

Světovou premiéru měla hra před pěti lety ve ve vídeňském Theater in der Josefstadt. Brněnskou inscenaci připravila režisérka Aminata Keita. Poprvé ji soubor uvede tento čtvrtek 2. září v Redutě.

Německy píšící dramatik a spisovatel Ödön von Horváth žil v letech 1901 až 1938. Narodil se do rodiny maďarského šlechtice a Němky. Dětství prožil tam, kde otec působil v rakousko-uherských diplomatických službách, tedy v Bělehradě, Budapešti, Bratislavě, Vídni a Mnichově. Po nástupu nacismu v Německu autor uprchl do Rakouska, pak do Československa a Paříže, kde roku 1938 tragicky zahynul, když na něj za bouřky spadla větev.

Jeho text si v mnohém nezadá s atmosférou filmů Davida Lynche. Tragickému rozkošatělému příběhu velkého počtu postav nájemníků jednoho předválečného činžáku figuruje postižený majitel domu a lichvář, respektive zdejší "bůh strachu" Lehmann. Brutálně šikanuje a vydírá nájemníky, většinou chudáky, kteří nemají na výběr.

Nikdo je juvenilií, tedy raným dílem. Podle dramaturga Milana Šotka obsahuje zárodek všech pozdějších dramatikových témat, jako je snaha uniknout tíživé existenci, i typických figur. V příběhu účinkují děvka Gilda, její pasák Vladimír, chudý houslista Klein nebo číšnice.

"Záhadný Nikdo z názvu hry je milosrdný Bůh, na jehož nepřítomnost si všichni stále stěžují. Horváthovy charakteristické postavy tu jsou shromážděny už téměř všechny: vesměs drobní lidé, kteří trpí hospodářskou krizí a nemohou si dovolit morálku. Dialogy jsou hrubé, drsné, cynické a obscénní, jindy přecitlivělé a nasáklé sentimentalitou," popisuje překladatel Radovan Charvát.

Horváth při čtení takzvaně hladí proti srsti. "Je jedinečný v tom, jak dokáže rozkrývat témata v kontrastech, protichůdných obrazech a hlubokých i povrchních vrstvách, což je často matoucí. Možná právě proto, že jde o prvotinu, má v závěru hry potřebu některé myšlenky vysvětlovat a dovysvětlovávat. Tyto pasáže jsme radikálně proškrtali," doplňuje režisérka Aminata Keita. Rodačka z Guiney dospívala ve Frýdku-Místku. Vystudovala divadelní a filmovou vědu na Univerzitě Palackého, později také režii a dramaturgii činoherního divadla na pražské DAMU.

V roli majitele činžáku Lehmanna se představí Ivan Dejmal, v úloze Gildy pak Hana Tomáš Briešťanská. V dalších rolích účinkují nové posily brněnské činohry Veronika Lapková a Hana Drozdová.