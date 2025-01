Naposledy zpívala jazzovou klasiku. Do Prahy se vrátí klavíristka Diana Krall

Po dvou letech do Česka opět přijede kanadská jazzová klavíristka a zpěvačka Diana Krall. Držitelka dvou cen Grammy vloni v listopadu oslavila šedesátiny. Letos vystoupí 17. října opět v pražském Kongresovém centru, kde se naposledy představila v roce 2023.

Vstupenky za cenu od 1390 korun už lze koupit v síti Ticketmaster, oznámila agentura 10:15 Entertainment, která koncert pořádá. "Jsme rádi, že se nám podařilo dohodnout s managementem Diany Krall a zařadit opět Prahu na její seznam chystaného evropského turné," říká organizátor akce Josef Ženíšek.

Klavíristka a zpěvačka, jež celosvětově prodala přes 22 milionů desek a má více než dva miliony pravidelných posluchačů na Spotify, zatím naposledy v roce 2020 vydala studiovou nahrávku s tradičním repertoárem jazzových standardů nazvanou This Dream of You. Opět na ní účinkují kontrabasista John Clayton a bubeník Jeff Hamilton, kteří roku 1993 hráli už na jejím debutu. Pár let nato se přidal kytarista Russell Malone, rovněž znovu pozvaný na This Dream of You.

Rodačka z malého ostrova u kanadského Vancouveru Diana Krall na sebe upozornila začátkem 90. let minulého století, kdy začínala hraním po jazzových barech. Zprvu nezpívala, kariéru budovala interpretací takzvaných jazzových standardů, tedy písní z nejslavnější éry broadwayského hudebního divadla nebo z volné tvorby jeho autorů.

"Tento repertoár uchopila osobitě, bez manýr, procítěně, a už u něj zůstala," napsal server Aktuálně.cz, podle nějž interpretka později neměla srovnatelný komerční úspěch s autorskými nebo popovějšími projekty, jako když na desku Wallflower z roku 2015 zařadila rockové hity ze 70. let, na nichž vyrůstala. Netradičně se při tom vzdala piana a pouze zpívala u mikrofonu.

Nakonec se k jazzovým standardům zatím vždy vrátila. Tvoří také oporu jejího koncertního repertoáru. "Nescatuje, nijak se nepředvádí, nemá kdovíjaký rozsah. Vždy byla především zpívající klavíristka, ne jazzová zpěvačka, která se doprovází. S minimem prostředků dosahuje maximální expresivity," pochválil ji server.

Do Česka jezdí Diana Krall od roku 1997, po předcích má československé kořeny. Předloni ji v pražském Kongresovém centru doprovodili kytarista Anthony Wilson, kontrabasista Robert Hurst a bubeník Karriem Riggins. "Poprvé nezazpívala jedinou vlastní kompozici. A překvapivě ani nezařadila coververze Toma Waitse, Joni Mitchell nebo Boba Dylana, jehož dvě písně o den dřív uvedla na brněnském Jazzfestu. Pražané se místo toho dočkali jedné klasiky za druhou," napsalo Aktuálně.cz.

Video: Diana Krall zpívá 'Deed I Do